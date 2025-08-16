Fake Hesabı Olanlar Dikkat: Başınıza Gelebilir! Başkasının Fotoğrafını Kullanarak Hesap Açana Hapis Cezası
Ankara’da yaşayan bir kişi aralarında husumet bulunan başka bir kişinin adını ve fotoğrafını kullanarak sahte Facebook hesabı açtı. Hesap üzerinden müstehcen fotoğraflar paylaşan kişi, kavgalı olduğunu kişinin numarasını da ekledi.
Şikayet üzerine 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan dava açıldı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sahte (fake) hesap açan kişiye verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı.
Sahte (fake) hesabı olanlar dikkat!
Sahte hesap açan kişiye hapis cezası.
