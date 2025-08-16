onedio
Fake Hesabı Olanlar Dikkat: Başınıza Gelebilir! Başkasının Fotoğrafını Kullanarak Hesap Açana Hapis Cezası

Fake Hesabı Olanlar Dikkat: Başınıza Gelebilir! Başkasının Fotoğrafını Kullanarak Hesap Açana Hapis Cezası

16.08.2025 - 12:15

Ankara’da yaşayan bir kişi aralarında husumet bulunan başka bir kişinin adını ve fotoğrafını kullanarak sahte Facebook hesabı açtı. Hesap üzerinden müstehcen fotoğraflar paylaşan kişi, kavgalı olduğunu kişinin numarasını da ekledi. 

Şikayet üzerine 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan dava açıldı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sahte (fake) hesap açan kişiye verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı.

Ankara’da bir kişi kavgalı olduğu kişinin adına Facebook hesabı oluşturdu. Hesap üzerinden kişinin nişan fotoğraflarını paylaşan, müstehcen görüntüler yayınlayıp hakaret içerikli yazılar yazan kişi, ilgilinin telefon numarasını da herkese açık şekilde paylaştı.

Adına sahte hesap açılan kişi konuyu yargıya taşıdı. Şikayet üzerine  'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan dava açıldı. Beypazarı Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın atılı suçu işlediğine dair kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Dava dosyası Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, istinaf tarafından 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı. Kararda sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğu ifade edildi.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
