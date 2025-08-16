Türkan Şoray’ın Sağlık Durumunu Kızı Yağmur Ünal Açıkladı

Unutulmaz filmleriyle hafızalara kazınan Türkan Şoray, son zamanlarda 25 kilo vermesiyle sevenlerini korkutmuştu. Şoray’ın geçen aylarda neden bu kadar kilo verdiği de öğrenilmişti. Yeşilçam’ın Sultan’ı ‘Cushing sendromu’ yaşadığı ve geçirdiği ameliyatla kurtulduğu ortaya çıkmıştı.

Türkan Şoray’ın son sağlık durumunu kızı Yağmur Ünal açıkladı. 2. Sayfa'ya konuşan Yağmur Ünal, “Durumu gayet iyi, en iyi formunda, çok şükür” diye konuştu.