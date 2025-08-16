onedio
Türkan Şoray’ın Sağlık Durumunu Kızı Yağmur Ünal Açıkladı

Türkan Şoray’ın Sağlık Durumunu Kızı Yağmur Ünal Açıkladı

Dilara Şimşek
16.08.2025 - 11:57

Türk sinemasında “Sultan” lakabıyla gönüllere taht kuran Türkan Şoray, 25 kilo verip sevenlerini korkutmuştu. 80 yaşındaki Türkan Şoray’ın sağlık durumu hayranları tarafından yakından takip ediliyor. “Sultan” Türkan Şoray’ın sağlık durumunu kızı Yağmur Ünal anlattı. 

Kaynak: 2.Sayfa / Ömer Can

Yeşilçam’ın ‘Sultan’ı Türkan Şoray 80 yaşında.

28 Haziran 1945 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Türkan Şoray, tam 222 filmde rol aldı. Rekorlar kıran Türkan Şoray, 222 filmle ‘dünyada en çok film çeviren kadın oyuncu’ unvanını aldı.

1960'larda sinema ile tanışan Şoray, ilk sinema ödülü 1964 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Acı Hayat filmiyle aldı. Altın Portakal Film Festivali'nde 'en iyi kadın oyuncu' ödülüne dört kez layık görüldü. 1991 yılında devlet sanatçısı seçildi. Şoray, 12 Mart 2010 tarihinde UNICEF Türkiye iyi niyet elçisi seçildi.

Türkan Şoray’ın son sağlık durumunu kızı Yağmur Ünal açıkladı.

Unutulmaz filmleriyle hafızalara kazınan Türkan Şoray, son zamanlarda 25 kilo vermesiyle sevenlerini korkutmuştu. Şoray’ın geçen aylarda neden bu kadar kilo verdiği de öğrenilmişti. Yeşilçam’ın Sultan’ı ‘Cushing sendromu’ yaşadığı ve geçirdiği ameliyatla kurtulduğu ortaya çıkmıştı. 

Türkan Şoray’ın son sağlık durumunu kızı Yağmur Ünal açıkladı. 2. Sayfa'ya konuşan Yağmur Ünal, “Durumu gayet iyi, en iyi formunda, çok şükür” diye konuştu.

