Kobra Murat'ın 18 Yaşındaki Kızı Sergül'ün Sözünde Giydiği Birbirinden Şatafatlı Kıyafetler Dikkat Çekti
Roman kültürünün ihtişamını yansıtan kutlamaların en tazesine, Kobra Murat’ın kızı Sergül Divandiler’in sözü sahne oldu. Henüz 18 yaşında olan genç gelin adayı, günler süren kutlamalar boyunca giydiği birbirinden gösterişli kıyafetlerle gündem oldu.
Altın işlemeler, taş detaylar ve parıltılı kumaşlarla tasarlanan elbiseleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkat çekti.
Roman müziğinin sevilen ismi Kobra Murat, sahne enerjisi, renkli kişiliği ve dillere dolanan şarkılarıyla yıllardır müzik dünyasında adından söz ettiriyor.
Hatta, Kobra Murat'ın kızı Sergül'ün sözünde takılan euro, dolar ve altınlar gündemi sallamıştı. Bunun üzerine Kobra Murat'tan açıklama gelmişti:
Romanların düğün ve söz törenleri denince akla gelen ilk şey, hiç kuşkusuz ışıltı, taş, altın ve süslerle bezeli görkemli kutlamalar oluyor.
Tören boyunca altın işlemeli, taşlarla bezenmiş elbiseleri, parıltılı saç aksesuarları, boyuna denk gelen altınlar ve dikkat çekici makyajıyla Sergül, konukların ve sosyal medyanın ilgi odağı oldu.
Resmen kırk gün kırk gece süren söz eğlencelerinde Sergül'ün kaç tane farklı elbise giydiğini sayamadık ama sizin için birkaç tanesini şöyle bırakalım:
