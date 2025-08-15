onedio
Kobra Murat'ın 18 Yaşındaki Kızı Sergül'ün Sözünde Giydiği Birbirinden Şatafatlı Kıyafetler Dikkat Çekti

Kobra Murat'ın 18 Yaşındaki Kızı Sergül'ün Sözünde Giydiği Birbirinden Şatafatlı Kıyafetler Dikkat Çekti

15.08.2025 - 23:51

Roman kültürünün ihtişamını yansıtan kutlamaların en tazesine, Kobra Murat’ın kızı Sergül Divandiler’in sözü sahne oldu. Henüz 18 yaşında olan genç gelin adayı, günler süren kutlamalar boyunca giydiği birbirinden gösterişli kıyafetlerle gündem oldu.

 Altın işlemeler, taş detaylar ve parıltılı kumaşlarla tasarlanan elbiseleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkat çekti.

Roman müziğinin sevilen ismi Kobra Murat, sahne enerjisi, renkli kişiliği ve dillere dolanan şarkılarıyla yıllardır müzik dünyasında adından söz ettiriyor.

Gittiği her yerde neşesi ve danslarıyla ortalığı şenlendiren Kobra Murat, sadece sahnede değil, magazin gündeminde de kendine sıkça yer buluyor. Kendine has tarzı ve unutulmaz sahne kostümleriyle tanınan sanatçı, açıklamaları ve özel hayatıyla son zamanlarda merak konusu olmaya devam ediyor.

Fakat Roman havasının efsane ismi Kobra Murat, bu kez sahnede değil, kız babası olarak gündemde. Henüz 18 yaşında olan ve yeni liseden mezun olan kızı Sergül, evlilik yolunda ilk adımını attı.

Hatta, Kobra Murat'ın kızı Sergül'ün sözünde takılan euro, dolar ve altınlar gündemi sallamıştı. Bunun üzerine Kobra Murat'tan açıklama gelmişti:

Romanların düğün ve söz törenleri denince akla gelen ilk şey, hiç kuşkusuz ışıltı, taş, altın ve süslerle bezeli görkemli kutlamalar oluyor.

Kobra Murat’ın kızı Sergül Divandiler’in geçtiğimiz günlerde gerçekleşen söz töreni, bu geleneğin en canlı örneklerinden birine dönüştü. Henüz 18 yaşında ve yeni lise mezunu olan Sergül, evlilik yolundaki ilk adımını atarken, giydiği birbirinden gösterişli kıyafetlerle dikkat çekti.

Tören boyunca altın işlemeli, taşlarla bezenmiş elbiseleri, parıltılı saç aksesuarları, boyuna denk gelen altınlar ve dikkat çekici makyajıyla Sergül, konukların ve sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Resmen kırk gün kırk gece süren söz eğlencelerinde Sergül'ün kaç tane farklı elbise giydiğini sayamadık ama sizin için birkaç tanesini şöyle bırakalım:

