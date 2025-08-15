Kobra Murat'ın 18 Yaşındaki Kızı Sergül'ün Sözünde Giydiği Birbirinden Şatafatlı Kıyafetler Dikkat Çekti

Gittiği her yerde neşesi ve danslarıyla ortalığı şenlendiren Kobra Murat, sadece sahnede değil, magazin gündeminde de kendine sıkça yer buluyor. Kendine has tarzı ve unutulmaz sahne kostümleriyle tanınan sanatçı, açıklamaları ve özel hayatıyla son zamanlarda merak konusu olmaya devam ediyor.

Fakat Roman havasının efsane ismi Kobra Murat, bu kez sahnede değil, kız babası olarak gündemde. Henüz 18 yaşında olan ve yeni liseden mezun olan kızı Sergül, evlilik yolunda ilk adımını attı.