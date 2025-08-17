Belediye Başkanının Lüks Makam Aracı Tepki Çekmişti: "3 Milyon 250 Bin Lirayı Getirene Hemen Satacağım"

Çorum’un 7 bin nüfuslu Ortaköy ilçesine belediye başkanı için alınan lüks Mercedes marka makam aracı hafta içinin en çok konuşulan olaylarından biri olmuştu.

Tepki çeken makam aracı ile ilgili açıklamada bulunan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, makam aracını 3 milyon 250 bin lira getirene satacağını ve o parayı ilçeye hizmet için kullanacağını açıkladı.

Kaynak: DW Türkçe