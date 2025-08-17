onedio
Belediye Başkanının Lüks Makam Aracı Tepki Çekmişti: "3 Milyon 250 Bin Lirayı Getirene Hemen Satacağım"

Çorum
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.08.2025 - 11:43

Çorum’un 7 bin nüfuslu Ortaköy ilçesine belediye başkanı için alınan lüks Mercedes marka makam aracı hafta içinin en çok konuşulan olaylarından biri olmuştu.

Tepki çeken makam aracı ile ilgili açıklamada bulunan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, makam aracını 3 milyon 250 bin lira getirene satacağını ve o parayı ilçeye hizmet için kullanacağını açıkladı.

Kaynak: DW Türkçe

Çorum’un Ortaköy ilçesi belediyesine alınan lüks marka araç paylaşımı sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Sadece 7 bin nüfusu bulunan Ortaköy ilçesinde alınan lüks makam aracı büyük tepki çekerken, belediye başkanından ilginç bir açıklama geldi.

Sadece 7 bin nüfusu bulunan Ortaköy ilçesinde alınan lüks makam aracı büyük tepki çekerken, belediye başkanından ilginç bir açıklama geldi.

DW Türkçe’den Felat Bozarslan’a konuşan AKP’li Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, makam aracının Ticaret Bakanlığı’na bağlı bir kurumdan 550 bin liraya alındığını ve 2010 model aracı 3 milyon 250 bin lirayı getirene satacağını söyledi.

İsbir, aracın satılması halinde o parayla ilçeye çeşitli yatırımların yapılacağını da sözlerine ekledi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Black Month

Arkadaki resimden zihniyeti belli İtibarda tasarruf olmaz diyenlerden 😠

maestro__

Bakanlıktan 550 ye düşürdüğü arabayı 3250 ye satmak..

Baris Caliskan

Sonra utanmaları yok diyince kızıyorlar! Hem suçlu hem güçlü🤬🤬