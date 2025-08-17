17 Ağustos Gölcük Depremi'nin Üzerinden 26 Yıl Geçti: Unutmamız Sahiden Mümkün mü?
Türkiye, 1999 yılının 17 Ağustos'una felaketi yaşayarak başladı. Kocaeli / Gölcük'te meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Marmara Bölgesi'nden Ankara ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Gece 03.02'de yaşanan depremde resmi kayıtlara göre 17.480 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Yaşadığımız bu acıyı unutmamız ise mümkün değil.
Aklımızda ise hep, tek bir soru var: Neden?
17 Ağustos 1999: Tam 26 yıl oldu.
Peki neden unutamadık?
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Sahiden siz salak mısınız? Bu nasıl bir soru? Neden unutmadık ne demek? 26 yıl değil 26.000 yıl geçse onca insanın hayatını kaybetmesi, milyonlarcaasının hay... Devamını Gör
17 Ağustos 12 Kasım depremlerini birebir yaşamış birisi olarak söylüyorum o depremlerden sonra Türkiye'de artık binaların daha güzel yapılacağına inanmıştık ... Devamını Gör
bizler unutmuyoruz da yetkililer unuttu yada hatırlamak işlerine gelmiyor