17 Ağustos Gölcük Depremi'nin Üzerinden 26 Yıl Geçti: Unutmamız Sahiden Mümkün mü?

'Unutmadık' sözü sürekli dilimizde. Elbette hayatını kaybeden vatandaşlarımızı, yaşanan acıları unutmayacağız. Bu, boynumuzun borcu.

Fakat bir insan nasıl olur da 26 yıl önceki acıyı unutmaz? Hatta bu acıyı birinci dereceden yaşamadığı halde takvim 17 Ağustos'u gösterdiğinde içi nasıl cız eder?

'Unutamadığımız' daha doğrusu 'unutturmadıkları' için. Gölcük Depremi'nin ardından Türkiye, dört bir yanında benzer acıları yaşadı.

12 Kasım 1999 Düzce: 7.2 büyüklüğündeki depremde 763 kişi hayatını kaybetti.

1 Mayıs 2003 Bingöl: 6.4 büyüklüğündeki depremde 176 kişi hayatını kaybetti.

23 Ekim 2011 Van: 7,2 büyüklüğündeki depremde 644 kişi hayatını kaybetti.

24 Ocak 2020 Elazığ: 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetti.

20 Ekim 2020 İzmir: 6.6 büyüklüğündeki depremde 116 kişi hayatını kaybetti.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş: 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 46.104 kişi hayatını kaybetti.

Fakat bu acıların yaşanma sebebi büyük depremlerin olması değil. Eğer öyle olsaydı bugün Türkiye'den değil Japonya'dan, Rusya'dan örnekleri konuşuyor olurduk. Bizlerin içini yakan, hala bir önlem alınmadığını bilmek. Gece yastığa başımızı rahat koyamamak. Yakınlarımızı telefonla arayınca ulaşamamak. Deprem olma ihtimalinden haberdar olduğumuz halde o bölgelerde yaşamak zorunda olmak. Depremin değil, binanın yıkıcı olduğunu bilmek.

Tekrarının yaşanmayacağından emin olduğunuz acıları hatırlamak bleki bir nebze kolay olabilir. Fakat bugün geldiğimiz noktada 1999 depremi de diğer depremler de yaşanabilecek diğer felaketlerin bir habercisi.

İşte bu nedenle unutmadık, unutmayacağız. Unutamayacağız.

'Unutamayacağımız' kötü anıların yaşanmasına ise daha fazla tahammülümüz yok.