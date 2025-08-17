Şahinbey Belediyesi’nden Örnek Kampanya: Sigarayı Bırak Fazla Maaşı Kap!
Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi’nde sigarayı bırakan belediye personellerine aylık 700 lira fazla maaş ödemesi yapılıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 5 yıldır sürdürdükleri 'Sigarayı Bırak Maaşına Teşvik Primi Eklet' kampanyasını belediye çalışanlarının ilgisinin yüksek olduğunu açıkladı.
Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en yüksek sigara tüketimine sahip ülkelerin başında geliyor.
“Hem sağlığım hem de maddiyat olarak artık çok daha iyiyim”
