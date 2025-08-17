onedio
Şahinbey Belediyesi’nden Örnek Kampanya: Sigarayı Bırak Fazla Maaşı Kap!

Gaziantep
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.08.2025 - 12:28

Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi’nde sigarayı bırakan belediye personellerine aylık 700 lira fazla maaş ödemesi yapılıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 5 yıldır sürdürdükleri 'Sigarayı Bırak Maaşına Teşvik Primi Eklet' kampanyasını belediye çalışanlarının ilgisinin yüksek olduğunu açıkladı.

Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en yüksek sigara tüketimine sahip ülkelerin başında geliyor.

Gaziantep’in AKP’li Şahinbey Belediyesi sigara karşıtlığı için örnek bir kampanya yürütüyor. Belediyede sigarayı bırakan personellere her ay 700 lira fazla maaş ödemesi yapılıyor.

 Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 5 yıldır devam eden “Sigarayı Bırak Maaşına Teşvik Primi Eklet' kampanyası ile birçok çalışanın sigarayı bıraktığını açıkladı.

Tahmazoğlu, 'Yıllar içerisinde de artışla beraber sigara içmeyen veya sigarayı bırakan personelimize her ay 700 lira daha fazla maaş ödüyoruz. Böylelikle hem personelimizin cebine katkı sağlıyoruz hem de sigaranın sağlık üzerindeki zararlarını ortadan kaldırmış oluyoruz. Yere atılan sigara izmaritleri kaldırım ve kilit taşlarının arasında kalıyor. Rastgele yere atılan yollarda sigara izmaritlerini temizleyen temizlik personellerimizin canı çıkıyor. Dolayısıyla sigara çevre kirliliğine de çok büyük sebebiyet veriyor. Sigarayı içmeyin ve sağlıklı kalın, bedenimiz sağlıklı olsun, paramızda cebimizde kalsın' dedi.

“Hem sağlığım hem de maddiyat olarak artık çok daha iyiyim”

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri personellerinden Mustafa Kaplan, 'Öncelikle personeller adına ben başkanımıza sonsuz teşekkür ederim. Çünkü gerçekten bu teşvik üzerine ben ve arkadaşlarımızın çoğu sigarayı bıraktı. Sigara kullanıyordum, sıkıntı çekiyordum. Ama teşvikten sonra düşündüm ve sigarayı bırakmaya karar verdim. Sigara içerken maçlara gidiyordum, top oynarken, merdiven çıkarken nefes almakta çok zorlanıyordum, Ama şu an sağlığım konusunda ve maddiyat konusunda daha da rahatım, daha da iyiyim. Şu an kendimi daha da iyi hissediyorum. Başkanımıza Mehmet Tahmazoğlu'na çok çok teşekkür ederiz' şeklinde konuştu.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
