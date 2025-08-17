Şahinbey Belediyesi’nden Örnek Kampanya: Sigarayı Bırak Fazla Maaşı Kap!

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri personellerinden Mustafa Kaplan, 'Öncelikle personeller adına ben başkanımıza sonsuz teşekkür ederim. Çünkü gerçekten bu teşvik üzerine ben ve arkadaşlarımızın çoğu sigarayı bıraktı. Sigara kullanıyordum, sıkıntı çekiyordum. Ama teşvikten sonra düşündüm ve sigarayı bırakmaya karar verdim. Sigara içerken maçlara gidiyordum, top oynarken, merdiven çıkarken nefes almakta çok zorlanıyordum, Ama şu an sağlığım konusunda ve maddiyat konusunda daha da rahatım, daha da iyiyim. Şu an kendimi daha da iyi hissediyorum. Başkanımıza Mehmet Tahmazoğlu'na çok çok teşekkür ederiz' şeklinde konuştu.