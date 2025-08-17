HÜDA-PAR’ın Değerlendirmesi: Okul Öncesi ve İlkokullarda “Baş Açık Bulunur” Yönetmeliğini Hedef Aldılar
Son genel seçimlerde Cumhur İttifakı’nda yer alarak Meclis’e giren HÜDA-PAR’ın resmi hesabından yayınlanan haftalık değerlendirme yazısında, okul öncesi ve ilkokullarda uygulanan kılık-kıyafet yönetmeliği hedef alındı.
Açıklamada, “Okul öncesi veya ilkokul düzeyinde başörtüsünün sorun olarak görülmesi anlaşılır değildir.” ifadeleri yer aldı.
TBMM’de 4 milletvekili ile temsil edilen HÜDA-PAR’ın yaptığı açıklamada okul öncesi ve ilkokuldaki kılık-kıyafet yönetmeliği ile ilgili ifadeler tepki çekti.
“Madde fiilen uygulanmasa bile hala yürülükte olması kaygılara neden oluyor”
