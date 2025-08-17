onedio
article/share
HÜDA-PAR’ın Değerlendirmesi: Okul Öncesi ve İlkokullarda “Baş Açık Bulunur” Yönetmeliğini Hedef Aldılar

HÜDA-PAR
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.08.2025 - 16:43

Son genel seçimlerde Cumhur İttifakı’nda yer alarak Meclis’e giren HÜDA-PAR’ın resmi hesabından yayınlanan haftalık değerlendirme yazısında, okul öncesi ve ilkokullarda uygulanan kılık-kıyafet yönetmeliği hedef alındı.

Açıklamada, “Okul öncesi veya ilkokul düzeyinde başörtüsünün sorun olarak görülmesi anlaşılır değildir.” ifadeleri yer aldı.

TBMM’de 4 milletvekili ile temsil edilen HÜDA-PAR’ın yaptığı açıklamada okul öncesi ve ilkokuldaki kılık-kıyafet yönetmeliği ile ilgili ifadeler tepki çekti.

Okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokullarda okul içinde baş açık bulunur” ifadesinin yer aldığı belirtilen açıklamada, “Baskıcı bir zihniyetin tezahürü olan bu maddenin 2025’te hala yürürlükte olması, inanç özgürlüğü açısından onur kırıcıdır ve kabul edilmez bir durumdur. Söz konusu hüküm, vatandaşlarımızın inanç özgürlüğünü baskılamayı amaçlayan; asimilasyoncu ve laikçi zihniyetin psikolojik baskısının halen devam ettiğini göstermektedir.” ifadelerine yer verildi.

“Madde fiilen uygulanmasa bile hala yürülükte olması kaygılara neden oluyor”

“Devlet, vatandaşlarının inanç özgürlüğünü teminat altına almak zorundadır.” denilen açıklamada şöyle devam edildi: 

Söz konusu düzenleme, fiilen uygulamasa da ilgili maddenin hâlâ yürürlükte tutulması soru işaretlerine ve kaygılara neden olmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, vatandaşların inanç değerlerine yönelik müdahalelere kesinlikle açık bir alan bırakmamalıdır. Okul öncesi veya ilkokul düzeyinde başörtüsünün sorun olarak görülmesi anlaşılır değildir. Bu, pedagojik açıdan doğru olmadığı gibi anayasal güvence altındaki inanç özgürlüğüyle de çelişmektedir. Bu nedenle, söz konusu düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi zorunludur.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
