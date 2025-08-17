HÜDA-PAR’ın Değerlendirmesi: Okul Öncesi ve İlkokullarda “Baş Açık Bulunur” Yönetmeliğini Hedef Aldılar

“Devlet, vatandaşlarının inanç özgürlüğünü teminat altına almak zorundadır.” denilen açıklamada şöyle devam edildi:

“Söz konusu düzenleme, fiilen uygulamasa da ilgili maddenin hâlâ yürürlükte tutulması soru işaretlerine ve kaygılara neden olmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, vatandaşların inanç değerlerine yönelik müdahalelere kesinlikle açık bir alan bırakmamalıdır. Okul öncesi veya ilkokul düzeyinde başörtüsünün sorun olarak görülmesi anlaşılır değildir. Bu, pedagojik açıdan doğru olmadığı gibi anayasal güvence altındaki inanç özgürlüğüyle de çelişmektedir. Bu nedenle, söz konusu düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi zorunludur.”