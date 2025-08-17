Cebinde Uyuşturucu Bulunan Mont Şüphelilere Denetilerek Suçlu Bulundu

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, tutuklu sanıklar Emrah Işık ve Murat Can Kunter ile tutuksuz sanık M.C. hakkında, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Emrah Işık, monttaki uyuşturucunun Kunter’e ait olduğunu ve montu üzerlerine atmaya çalıştığını öne sürdü. Kunter ise sadece uyuşturucu kullandığını, satmadığını ve olay sırasında polis tarafından durdurulduklarını savundu. M.C. ise suçlamaları reddederek montun kendisine ait olmadığını ve eşinin üzerindeki 126 bin TL’nin çocuklarının sünnet düğününden gelen para olduğunu belirterek beraatini talep etti.