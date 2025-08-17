onedio
Cebinde Uyuşturucu Bulunan Mont Şüphelilere Denetilerek Suçlu Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.08.2025 - 20:40

Bursa’da polis tarafından durdurulan bir aracın altına atılan ve içinde 556 gram metamfetamin bulunan montun sahibi, duruşmada sanıklara giydirilerek tespit edildi. Montun sahibi Emrah Işık (37) ve suç ortağı Murat Can Kunter (39), 18’er yıl hapis cezası aldı.

Yakalandıklarını anlayınca uyuşturucu dolu montu aracın altına attılar.

Bursa Yıldırım’da polis, şüpheli bir aracı durdurdu. Araçtan inen Emrah Işık, yanında taşıdığı turuncu-lacivert montu yere atıp altına itti. Montun ceplerinde 8 paket halinde toplam 556 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayda Işık ve arkadaşı Murat Can Kunter gözaltına alındı. Araç sürücüsü M.C. adli kontrolle serbest bırakılırken, Işık ve Kunter tutuklandı. Mont ve uyuşturucu ile yakalanan E.C. ise işlemlerinin ardından serbest kaldı. Şüphelilerin sabıka kayıtları olduğu, suçlamaları reddettikleri belirtildi.

Aracın altında bulunan montu kimse sahiplenmek istemedi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, tutuklu sanıklar Emrah Işık ve Murat Can Kunter ile tutuksuz sanık M.C. hakkında, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Emrah Işık, monttaki uyuşturucunun Kunter’e ait olduğunu ve montu üzerlerine atmaya çalıştığını öne sürdü. Kunter ise sadece uyuşturucu kullandığını, satmadığını ve olay sırasında polis tarafından durdurulduklarını savundu. M.C. ise suçlamaları reddederek montun kendisine ait olmadığını ve eşinin üzerindeki 126 bin TL’nin çocuklarının sünnet düğününden gelen para olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme montu şüphelilere deneterek ve DNA incelemesi sonucu suçluyu buldu.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ceplerinden uyuşturucu çıkan montun kime ait olduğunun tespiti için sanıklar montları giydi. Kunter’in montu Işık’a büyük gelirken, M.C.’nin montu diğer ikisine uymadı. Mahkeme, sanıklara mevcut kilolarını korumaları için uyarıda bulundu. DNA incelemesi sonrası yapılan giydirme işleminde, turuncu-lacivert montun Emrah Işık’a ait olduğu belirlendi. M.C. beraat etti; Işık ve Murat Can Kunter, “Uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan 12’şer yıl hapis cezası aldı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı nedeniyle cezaları 18’er yıla yükseltildi ve 36’şar bin TL para cezası verildi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
