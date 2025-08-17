Cebinde Uyuşturucu Bulunan Mont Şüphelilere Denetilerek Suçlu Bulundu
Yakalandıklarını anlayınca uyuşturucu dolu montu aracın altına attılar.
Aracın altında bulunan montu kimse sahiplenmek istemedi.
Mahkeme montu şüphelilere deneterek ve DNA incelemesi sonucu suçluyu buldu.
