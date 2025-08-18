Eldorina Kimdir, Kaç Yaşında? Gizem Çağlar ve Jrokez Olayı Nedir?
Jrokez ismiyle tanınan Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, hayatını kaybetti. Dalgakıran'ın vefat haberi gündeme bomba gibi düşerken Eldorina isimli başka bir yayıncı ise sosyal medyada tepki çekti. Eldorina isimli Gizem Çağlar, yayını sırasında kötü yorumların hedefi haline geldi. Çağlar, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.
Peki Eldorina kimdir, neden gündeme geldi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eldorina (Gizem Çağlar) Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eldorina Jrokez Olayı Nedir?
Eldorina Ne Dedi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın