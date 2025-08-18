onedio
Eldorina Kimdir, Kaç Yaşında? Gizem Çağlar ve Jrokez Olayı Nedir?

Dilara Bağcı
18.08.2025 - 09:53
18.08.2025 - 09:49

Jrokez ismiyle tanınan Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, hayatını kaybetti. Dalgakıran'ın vefat haberi gündeme bomba gibi düşerken Eldorina isimli başka bir yayıncı ise sosyal medyada tepki çekti. Eldorina isimli Gizem Çağlar, yayını sırasında kötü yorumların hedefi haline geldi. Çağlar, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. 

Peki Eldorina kimdir, neden gündeme geldi?

Eldorina (Gizem Çağlar) Kimdir?

Eldorina ismini kullanan Gizem Çağlar, popüler bir Kick yayıncısıdır. Eldorina, özellikle son dönemde enerjik tarzı ve oyun içerikleriyle dikkatleri çekmeyi başardı. İlk olarka YouTube'da başladığı Valorant macerasını daha sonra Twitch ve Kick'e taşıdı. İzleyenleriyle kurduğu samimi ortamla ünlenen Eldorina, bir yandan da üniveriste eğitimine devam ediyor.

Eldorina Kaç Yaşında?

Eldorina isimli Gizem Çağlar'ın 19-21 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

Eldorina Jrokez Olayı Nedir?

Jrokez ismiyle tanınan Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın dün gece saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Eldorina ise Oğuzhan Dalgakıran'ın vefat haberinin yayılmasının ardından yayınına devam etmişti. Pek çok Kick yayıncısı canlı yayınlarını kapatırken yayına devam eden Eldorina, izleyenler tarafından eleştirildi.

Eldorina Ne Dedi?

Eldorina, aldığı yorumların ardından ilk olarak canlı yayın sırasında bir açıklama yaptı. “Sanki kazayı ben yaptırmışım gibi davranan insanlar var. Elim ayağım titriyor.” diyen Eldorina, daha sonra sosyal medya hesabından da yukarıdaki açıklamayı yaptı.

Eldorina, 'ölüm tehdidi ve tecavüz edilmekle tehdit edildim' dedi.

