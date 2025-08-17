onedio
Jrokez Lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'ın Ölüm Haberi Sonrası Yakın Arkadaşı ‘Kendine Müzisyen’ Kahroldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.08.2025 - 00:55

Oturduğu evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Jrokez lakaplı Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın vefatı tüm sevenlerini yasa boğdu. Jrokez’in vefatına en çok üzülen isimlerden biri de en yakın arkadaşlarından biri olan Kendine Müzisyen takma adıyla bilinen Kemal Can Parlak oldu.

'Jrokez' lakabıyla bilinen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran dengesini kaybedip 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Oğuzhan Dalgakıran’ın (Jrokez), dengesini kaybedip 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Jrokez'in ölüm haberinin ardından Instagram'daki son paylaşımı gündem oldu. Jrokez son paylaşımında, 'Dostlar bayağı halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi yordu beni. Bugünlük izninizi istiyorum. Yarın iyi olursam inşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın yayını iptal ettiğim için. Allah'a emanet olun' ifadelerine yer verdi.

Jrokez lakaplı Oğuzhan Dalgakıran’ın ölümü yakın arkadaşı Kendine Müzisyen’i de şoke etti.

Yakın arkadaşı Jrokez’in vefat haberi sonrasında sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan Kemal Can Parlak “Şimdi ne yapacağım ben?” yazdı?

