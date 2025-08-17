Jrokez Lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'ın Ölüm Haberi Sonrası Yakın Arkadaşı ‘Kendine Müzisyen’ Kahroldu
Oturduğu evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Jrokez lakaplı Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın vefatı tüm sevenlerini yasa boğdu. Jrokez’in vefatına en çok üzülen isimlerden biri de en yakın arkadaşlarından biri olan Kendine Müzisyen takma adıyla bilinen Kemal Can Parlak oldu.
'Jrokez' lakabıyla bilinen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran dengesini kaybedip 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Jrokez lakaplı Oğuzhan Dalgakıran’ın ölümü yakın arkadaşı Kendine Müzisyen’i de şoke etti.
