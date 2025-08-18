onedio
Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in Başrolü Paylaştığı Sahtekarlar Dizisinde Yeni Oyuncuyla İmza!

Elif Sude Yenidoğan
18.08.2025 - 15:37

NOW’da yayına hazırlanan yeni sezon dizilerinden Sahtekarlar, heyecan yaratan projelerden olmuştu. Sektörün popüler isimlerinden oluşan iddialı kadrosuyla da dikkat çekmeyi başaran Sahtekarlar’ın kadrosuna bir oyuncu daha eklendi. Birsen Altuntaş o ismin kim olduğunu açıkladı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’i buluşturan projede ikili ilk kez bir araya gelecek!

Son zamanlarda aynı partnerlikleri izlemekten sıkılanlar ve durumu eleştirenler tarafından ikilinin partner olacağı haberi epey ilgi görmüştü. En son Şahane Hayatım dizisiyle ekranlarda boy gösteren Hilal Altınbilek dizinin final yapmasıyla sevenlerini üzmüştü. Burak Deniz ise en son Bir Gece Masalı dizisinde başrolde yer almıştı.

Şimdiyse diziye Emre Bulut katıldı.

Kendisi Eymir karakterine hayat verecek. Eymir, gecekondu mahallesinde belalı tip olacak.

Eylül ayının başında sete çıkması planlanam dizinin yönetmeni ise Ali Bilgin. Bakalım nasıl bir hikaye izleyeceğiz? Merakla bekliyoruz!

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
