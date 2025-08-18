Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in Başrolü Paylaştığı Sahtekarlar Dizisinde Yeni Oyuncuyla İmza!
NOW’da yayına hazırlanan yeni sezon dizilerinden Sahtekarlar, heyecan yaratan projelerden olmuştu. Sektörün popüler isimlerinden oluşan iddialı kadrosuyla da dikkat çekmeyi başaran Sahtekarlar’ın kadrosuna bir oyuncu daha eklendi. Birsen Altuntaş o ismin kim olduğunu açıkladı. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Birsen Altuntaş
Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’i buluşturan projede ikili ilk kez bir araya gelecek!
Şimdiyse diziye Emre Bulut katıldı.
