Gönül Dağı Yeni Sezona Bomba Gibi Hazırlanıyor: Kadroya Yeni Oyuncu Dahil Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
18.08.2025 - 11:56

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezon için hazırlıklara devam ediyor. Kadroda birkaç yeniliğe karar verilmişti. Birsen Altuntaş da dizinin kadrosuna dahil olan yeni ismi açıkladı. Ünlü oyuncu, Erdal Özyağcılar’ın oğlu olarak diziye katıldı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

TRT 1’in sevilen aile dizisi, kaostan uzak senaryosuyla izleyiciye epey seyir keyfi veriyor.

Geçtiğimiz haftalarda yönetmenin değiştiği öğrenilmişti. Dizinin 6. sezonunu Ozan Uzunoğlu’nun yöneteceği aktarılmıştı. Aynı zamanda birkaç yeni isim de dahil olmuştu. Anlayacağınız Gönül Dağı 6. sezonuyla ekranlara renk katmaya hazırlanıyor.

Şimdiyse Sercan Badur diziyle anlaşmaya vardı.

Erdal Özyağcılar’ın hayat verdiği Süleyman Kaya’nın oğlu rolüyle izleyeceğiz kendisini. Sercan Badur, “Çetin” karakteriyle ekranlarda boy gösterecek! Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizi 6 Eylül Cumartesi akşamı seyirciyle buluşacak.

