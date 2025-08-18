Gönül Dağı Yeni Sezona Bomba Gibi Hazırlanıyor: Kadroya Yeni Oyuncu Dahil Oldu!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezon için hazırlıklara devam ediyor. Kadroda birkaç yeniliğe karar verilmişti. Birsen Altuntaş da dizinin kadrosuna dahil olan yeni ismi açıkladı. Ünlü oyuncu, Erdal Özyağcılar’ın oğlu olarak diziye katıldı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş