Elenen İsim Belli Oldu: 17 Ağustos Pazar MasterChef'te Kim Elendi?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.08.2025 - 01:26

MasterChef Türkiye'de heyecanın dorukta olduğu bir hafta daha geride kaldı. Birbirinden zorlu mücadelelerin ardından eleme adayları belli oldu. 17 Ağustos Pazar akşamı MasterChef yarışmacıları elenmemek için ter döktü. MasterChef'te elenen isim belli oldu. MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye'de ikinci hafta geride kaldı.

Çağlar, Ayten, Merve, Çağatay, İlhan, İhsan ve Cansu'nun eleme adayı olduğu MasterChef'te kıyasıya bir mücadele gerçekleşti. Yarışmacılar MasterChef'teki hayallerine devam edebilmek için büyük çaba gösterdiler.

MasterChef Türkiye'de elenen isim Merve oldu.

İkinci haftada kaptan olmayı başaran Merve, yarışmaya veda eden isim oldu. Eleme haberinin ardından Merve, gözyaşlarına hakim olamadı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
