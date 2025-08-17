onedio
Teşkilat'tan Çıkarılan Aybüke Pusat'ın Yeni Dizisi Halef'in Tanıtım Fragmanı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.08.2025 - 22:32

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat, geçtiğimiz nisan ayında en çok konuşulan isim olmuştu. Kısa bir süre sonra yeni bir diziyle anlaşan Aybüke Pusat'ın gelecek sezonki adresi Halef dizisi olmuştu. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'la başrolleri paylaşacak Aybüke Pusat'ın yeni dizisi Halef'in tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragman sosyal medyada çok konuşuldu.

NOW TV ekranlarında yayınlanacak Halef: Köklerin Çağrısı dizisinden ilk tanıtım yayınlandı.

Aybüke Pusat, İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaşacağı Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde başarılı bir cerrah olan Serhat, İstanbul'da aşık olduğu Melek'le evleniyor. Ancak babasının kalp krizi geçirmesiyle Urfa'ya dönmek zorunda kalan Serhat, kan davası sebebiyle Yıldız ile evlenmekle karşı karşıya kalıyor. Üçlü partnerliğin söz konusu olduğu diziden yayınlanan ilk tanıtım ortalığı şimdiden karıştırmayı başardı.

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin tanıtım fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

Ve şimdiden izleyiciler arasında hangi çifti destekleyeceklerine dair kararsızlık başladı!

