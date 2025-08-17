Teşkilat'tan Çıkarılan Aybüke Pusat'ın Yeni Dizisi Halef'in Tanıtım Fragmanı Sosyal Medyayı İkiye Böldü
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat, geçtiğimiz nisan ayında en çok konuşulan isim olmuştu. Kısa bir süre sonra yeni bir diziyle anlaşan Aybüke Pusat'ın gelecek sezonki adresi Halef dizisi olmuştu. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'la başrolleri paylaşacak Aybüke Pusat'ın yeni dizisi Halef'in tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragman sosyal medyada çok konuşuldu.
NOW TV ekranlarında yayınlanacak Halef: Köklerin Çağrısı dizisinden ilk tanıtım yayınlandı.
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin tanıtım fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
Ve şimdiden izleyiciler arasında hangi çifti destekleyeceklerine dair kararsızlık başladı!
