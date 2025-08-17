11 Erkek Oyuncunun Boyu Bergüzar Korel'den Kısa Olduğu İçin Annem Ankara'dan Çıkarıldığı İddia Edildi!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Annem Ankara dizisi beğeni toplasa da reytingler yeterli bulunmadığı için sezona veda etmişti. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı dizide ilk olarak Uzak Şehir'in yıldızı Ozan Akbaba'yla görüşüldüğü iddia edilmişti. Ancak Ozan Akbaba'nın boyu Bergüzar Korel'den kısa olduğu için görüşmelerin ilerleyemediği de Birsen Altuntaş'ın iddiaları arasında yer almıştı. Ünlü yayıncı Murat Soner, bu iddialara yenisini ekledi. Murat Soner'in iddiasına göre 'boy' sebebiyle diziden çıkarılan oyuncu sayısı 1 değil, 11'miş!
Kaynak: Murat Soner
Murat Soner, Annem Ankara dizisinde 11 oyuncunun Bergüzar Korel'den kısa olduğu için diziden çıkarıldığını iddia etti.
Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Annem Ankara geçtiğimiz sezon Kanal D'de yayınlanmıştı.
