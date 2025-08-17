onedio
11 Erkek Oyuncunun Boyu Bergüzar Korel'den Kısa Olduğu İçin Annem Ankara'dan Çıkarıldığı İddia Edildi!

Merve Ersoy
17.08.2025 - 19:08

Kanal D ekranlarında yayınlanan Annem Ankara dizisi beğeni toplasa da reytingler yeterli bulunmadığı için sezona veda etmişti. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı dizide ilk olarak Uzak Şehir'in yıldızı Ozan Akbaba'yla görüşüldüğü iddia edilmişti. Ancak Ozan Akbaba'nın boyu Bergüzar Korel'den kısa olduğu için görüşmelerin ilerleyemediği de Birsen Altuntaş'ın iddiaları arasında yer almıştı. Ünlü yayıncı Murat Soner, bu iddialara yenisini ekledi. Murat Soner'in iddiasına göre 'boy' sebebiyle diziden çıkarılan oyuncu sayısı 1 değil, 11'miş!

Kaynak: Murat Soner

Murat Soner, Annem Ankara dizisinde 11 oyuncunun Bergüzar Korel'den kısa olduğu için diziden çıkarıldığını iddia etti.

Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Annem Ankara geçtiğimiz sezon Kanal D'de yayınlanmıştı.

Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Annem Ankara geçtiğimiz sezon Kanal D'de yayınlanmıştı.

Birsen Altuntaş, başrol için Uzak Şehir'in başrolü Ozan Akbaba'nın düşünüldüğünü ancak Akbaba, Bergüzar Korel'den kısa durduğu için görüşmelerin olumsuz ilerlediğini iddia etmişti. Murat Soner de son yayınında 1 oyuncunun değil, 11 oyuncunun Bergüzar Korel'den kısa olduğu için dizinin kadrosundan çıkarıldığını iddia etti.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
