Hatay'ın Şehir Merkezine 53 Yıl Aradan Sonra Kar Yağdı

Birkaç gündür süren soğuk hava dalgası yurdun önemli bir kesiminde kar yağışı görülmesine neden oldu. Ancak bu yıl her sene kar görmeye alıştığımız İç Anadolu ve Doğu Anadolu gibi bölgelerin yanısıra uzun süredir kar görmeyen bölgelerde de yağış gözlemlendi. Bunlardan biri de güney kentlerimizden Hatay. Hatay'ın merkezinde yağan kar etrafı beyaza bürüdü. Kentin merkezinde en son böyle bir kar yağışı 1970'lerde görülmüştü.