Hatay'ın Şehir Merkezine 53 Yıl Aradan Sonra Kar Yağdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.12.2025 - 13:07

Birkaç gündür süren soğuk hava dalgası yurdun önemli bir kesiminde kar yağışı görülmesine neden oldu. Ancak bu yıl her sene kar görmeye alıştığımız İç Anadolu ve Doğu Anadolu gibi bölgelerin yanısıra uzun süredir kar görmeyen bölgelerde de yağış gözlemlendi. Bunlardan biri de güney kentlerimizden Hatay. Hatay'ın merkezinde yağan kar etrafı beyaza bürüdü. Kentin merkezinde en son böyle bir kar yağışı 1970'lerde görülmüştü.

Pek çok ilçede okullar tatil

Antakya, Defne, Belen, İskenderun, Samandağ, Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü, Hassa ve Arsuz ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamalara göre eğitime bugün için ara verildi. Antakya ve Defne'de uzun yıllardır böyle bir yağış görülmediği muhabirlere kent sakinleri tarafından aktarıldı.

Hava -2 dereceyi gördü.

Uzun yıllardır görülmeyen kar yağışı nedeniyle bazı şoförler zorluk yaşarken okulların tatil olmasının tadını yine en çok çocuklar çıkardı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
