onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Nebahat Çehre Değilmiş: Kuruluş Osman'da 'Orhan' Mert Yazıcıoğlu'nun Annesini Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu

Nebahat Çehre Değilmiş: Kuruluş Osman'da 'Orhan' Mert Yazıcıoğlu'nun Annesini Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu

Kuruluş Osman
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.08.2025 - 17:40

Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit'in bölüm başı 4 milyon TL istemesi sonucu oyuncuyla yollar ayrılmıştı. Kadronun büyük oranda değişeceği açıklanan dizide, Orhan Bey dönemine geçileceği iddialar arasında yer almıştı. Orhan Bey'i canlandıracak isim Mert Yazıcıoğlu olmuştu. Annesi Malhun Hatun'u canlandıracak oyuncu için ise Nebahat Çehre iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Malhun Hatun'u canlandıracak isim belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burak Özçivit'in 4 milyon TL'lik bölüm başı ücretinde anlaşamadığı Kuruluş Osman'dan ayrılmasıyla dizinin kadrosunda değişikliğe gidilmişti.

Burak Özçivit'in 4 milyon TL'lik bölüm başı ücretinde anlaşamadığı Kuruluş Osman'dan ayrılmasıyla dizinin kadrosunda değişikliğe gidilmişti.

Orhan Bey döneminin anlatılacağı iddia edilen dizinin yeni sezonunda Orhan Bey'i canlandırması için son olarak Kızıl Goncalar'da Cüneyd karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu ile anlaşıldı. Osman Bey'i ise yeni sezonda Cihan Ünal canlandıracak.

Kuruluş Osman'da Orhan Bey'in annesi Malhun Hatun'u Nebahat Çehre'nin canlandıracağı iddia edilmişti.

Kuruluş Osman'da Orhan Bey'in annesi Malhun Hatun'u Nebahat Çehre'nin canlandıracağı iddia edilmişti.

Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mert Yazıcıoğlu'nun canlandıracağı Orhan Bey'in annesi Malhun Hatun'a hayat verecek oyuncu belli oldu. Malhun Hatun'u Bennu Yıldırımlar oynayacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın