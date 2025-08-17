Nebahat Çehre Değilmiş: Kuruluş Osman'da 'Orhan' Mert Yazıcıoğlu'nun Annesini Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu
Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit'in bölüm başı 4 milyon TL istemesi sonucu oyuncuyla yollar ayrılmıştı. Kadronun büyük oranda değişeceği açıklanan dizide, Orhan Bey dönemine geçileceği iddialar arasında yer almıştı. Orhan Bey'i canlandıracak isim Mert Yazıcıoğlu olmuştu. Annesi Malhun Hatun'u canlandıracak oyuncu için ise Nebahat Çehre iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Malhun Hatun'u canlandıracak isim belli oldu.
Burak Özçivit'in 4 milyon TL'lik bölüm başı ücretinde anlaşamadığı Kuruluş Osman'dan ayrılmasıyla dizinin kadrosunda değişikliğe gidilmişti.
Kuruluş Osman'da Orhan Bey'in annesi Malhun Hatun'u Nebahat Çehre'nin canlandıracağı iddia edilmişti.
