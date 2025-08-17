onedio
article/comments
article/share
Oyuncu İbrahim Yıldız Kimdir? Duy Beni İbrahim Yıldız Ağacın Altında Kaldı, Öldü mü?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.08.2025 - 17:15

İbrahim Yıldız, “Duy Beni” dizisinde Dağhan, “Bir Zamanlar Kıbrıs”ta Çoban Sefer, “Muhteşem Yüzyıl Kösem”de Hasan rollerine hayat veren İbrahim Yıldız, Kartal'da şiddetli rüzgar sebebiyle devrilen ağacın altında kaldı. Sevilen oyuncunun yoğun bakıma alınmasının ardından sevenleri neler olduğunu merak etti.

Oyuncu İbrahim Yıldız kimdir, kaç yaşında? İbrahim Yıldız'a ne oldu, öldü mü? gibi soruları merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde...

Oyuncu İbrahim Yıldız Kimdir?

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, 2015 yılından bu yana çeşitli projelerde rol alıyor. Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık okuyan Yıldız, oyunculuk sektöründe yer alan yeni ve genç isimler arasında dikkat çekiyor.

Oyuncu İbrahim Yıldız Kaç Yaşında?

26 Mayıs 1998'de dünyaya gelen İbrahim Yıldız 27 yaşındadır.

İbrahim Yıldız Rol Aldığı Yapımlar

İbrahim Yıldız Dizileri

Duy Beni (Dağhan, TV Dizisi 2022)

Bir Zamanlar Kıbrıs (Çoban Sefer, TV Dizisi 2021)

Kuzey Yıldızı (TV Dizisi 2020)

Tek Yürek (Osman, TV Dizisi 2019)

Tombala (Mahalleli Genç, TV Dizisi 2019)

Keşif (Sinema Filmi 2018)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Hasan, TV Dizisi 2015)

İbrahim Yıldız Tiyatro Oyunları

Ezop / 2. Köle - 2020  

Miletos Güzeli / Oyuncu - 2019

Oyuncu İbrahim Yıldız Öldü mü?

Oyuncu İbrahim Yıldız, Kartal'da şiddetli rüzgar sebebiyle devrilen ağacın altında kaldı. Durumu ciddiyetini koruyan genç oyuncu yoğun bakıma alındı. İbrahim Yıldız'ın tedavisi sürüyor.

Oyuncu İbrahim Yıldız Instagram Hesabı

Oyuncu İbrahim Yıldız'ın Instagram'da 258 bin takipçisi bulunuyor. 

İbrahim Yıldız'ın Instagram Hesabı: ibrahimyilldiiz

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
