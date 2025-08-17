Oyuncu İbrahim Yıldız Kimdir? Duy Beni İbrahim Yıldız Ağacın Altında Kaldı, Öldü mü?
İbrahim Yıldız, “Duy Beni” dizisinde Dağhan, “Bir Zamanlar Kıbrıs”ta Çoban Sefer, “Muhteşem Yüzyıl Kösem”de Hasan rollerine hayat veren İbrahim Yıldız, Kartal'da şiddetli rüzgar sebebiyle devrilen ağacın altında kaldı. Sevilen oyuncunun yoğun bakıma alınmasının ardından sevenleri neler olduğunu merak etti.
Oyuncu İbrahim Yıldız kimdir, kaç yaşında? İbrahim Yıldız'a ne oldu, öldü mü? gibi soruları merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncu İbrahim Yıldız Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İbrahim Yıldız Rol Aldığı Yapımlar
Oyuncu İbrahim Yıldız Öldü mü?
Oyuncu İbrahim Yıldız Instagram Hesabı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın