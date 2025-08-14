Çağla Benanoğlu Kimdir? TikTok Yayını Sırasında Polisle Arbede Yaşayan Çağla Benanoğlu Kaç Yaşında, Nereli?
Geçtiğimiz aylarda TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz adlı yarışma programına katılan TikTok fenomeni Çağla Benanoğlu, canlı yayında polisle arbede yaşadı. TikTok yayını sırasında evine gelen polis ekiplerine kapıyı açmak istemeyen Benanoğlu'nun kim olduğu ve yaşananların nedeni ise merak konusu oldu. Peki, Çağla Benanoğlu kimdir? Çağla Benanoğlu'na ne oldu? Neden polise direndi?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çağla Benanoğlu Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çağla Benanoğlu Kariyer Hayatı
Çağla Benanoğlu Neden Polise Direndi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın