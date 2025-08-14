onedio
Çağla Benanoğlu Kimdir? TikTok Yayını Sırasında Polisle Arbede Yaşayan Çağla Benanoğlu Kaç Yaşında, Nereli?

14.08.2025 - 15:12

Geçtiğimiz aylarda TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz adlı yarışma programına katılan TikTok fenomeni Çağla Benanoğlu, canlı yayında polisle arbede yaşadı. TikTok yayını sırasında evine gelen polis ekiplerine kapıyı açmak istemeyen Benanoğlu'nun kim olduğu ve yaşananların nedeni ise merak konusu oldu. Peki, Çağla Benanoğlu kimdir? Çağla Benanoğlu'na ne oldu? Neden polise direndi? 

İşte, detaylar...

Çağla Benanoğlu Kimdir?

Çağla Benanoğlu, Instagramda geniş bir takipçi kitlesine ulaşan genç bir fenomen. Kadın giyim ürünleri satışı yapan ve geçtiğimiz aylarda Yemekteyiz programına katılan Benanoğlu, TikTok yayınlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 

Çağla Benanoğlu Kaç Yaşında? 

Ünlü fenomenin 1996 doğumlu olduğu ve 2025 yılı itibarıyla 29 yaşında olduğu biliniyor. 

Çağla Benanoğlu Nereli?

Katıldığı yemek yarışmasında da Ege mutfağından lezzetlerle öne çıkan Çağla Benanoğlu, İzmir'de dünyaya gelmiş.

Çağla Benanoğlu Kariyer Hayatı

Çağla Benanoğlu, sosyal medya fenomeni ve girişimci olarak biliniyor. Instagram paylaşımları ve TikTok videolarıyla tanınan fenomenin 30 binin üzerinde takipçisi var. 

Kendi butiği olduğu da bilinen Benanoğlu, kadın giyim ürünleri satışı yapıyor. 

Çağla Benanoğlu Ne Zaman Yemekteyiz'e Katıldı? 

Çağla Benanoğlu, 19 ila 23 Mayıs 2025 tarihlerinde yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasına katıldı. Yarışmanın üçüncü gününde yarışan genç fenomen, 'İddialıyım, rakibim yok' dediği programda Ege mutfağından lezzetleri zeytinyağlılar ve yöresel otlar içeren bir menü hazırladı. 

Enerjisi ile dikkatleri üzerine çekse de Çağla Benanoğlu, haftanın kazananı olamadı. 23 Mayıs'ta yarışmanın kazanını ve 150 bin TL'nin sahibi 35 puanla Meryem Hanım oldu. Benanoğlu ise 23 puanla 5. sırada yer aldı.

Çağla Benanoğlu Neden Polise Direndi?

Çağla Benanoğlu, İstanbul'daki evinde yüksek sesle müzik dinlemek ve gürültü gerekçesiyle komşuları tarafından polise şikayet edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ifade almak üzere karakola götürme taleplerine ise direndi. Süreç TikTok üzerinden canlı olarak yatınlandı. 

Daha sonra ifadesi alınan Çağla Benanoğlu, serbest bırakıldı.

İşte, Çağla Benanoğlu'nun TikTok Yayınına Yansıyan O Anları 👇

