Çağla Benanoğlu Kimdir? TikTok Yayını Sırasında Polisle Arbede Yaşayan Çağla Benanoğlu Kaç Yaşında, Nereli?

Çağla Benanoğlu, sosyal medya fenomeni ve girişimci olarak biliniyor. Instagram paylaşımları ve TikTok videolarıyla tanınan fenomenin 30 binin üzerinde takipçisi var.

Kendi butiği olduğu da bilinen Benanoğlu, kadın giyim ürünleri satışı yapıyor.

Çağla Benanoğlu Ne Zaman Yemekteyiz'e Katıldı?

Çağla Benanoğlu, 19 ila 23 Mayıs 2025 tarihlerinde yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasına katıldı. Yarışmanın üçüncü gününde yarışan genç fenomen, 'İddialıyım, rakibim yok' dediği programda Ege mutfağından lezzetleri zeytinyağlılar ve yöresel otlar içeren bir menü hazırladı.

Enerjisi ile dikkatleri üzerine çekse de Çağla Benanoğlu, haftanın kazananı olamadı. 23 Mayıs'ta yarışmanın kazanını ve 150 bin TL'nin sahibi 35 puanla Meryem Hanım oldu. Benanoğlu ise 23 puanla 5. sırada yer aldı.