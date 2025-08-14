onedio
Komşuların Gürültü Şikayeti: Sosyal Medya Fenomeni Çağla Benanoğlu TikTok Canlı Yayınında Polise Direndi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.08.2025 - 14:28

Sosyal medyada fenomeni Çağla Benanoğlu’nun komşuları evden gelen gürültü üzerine polise haber verdi. Fenomenin evine gelen polis ekipleri ise dirençle karşılaştı.

Polislere kapıyı açmak istemeyen ve küfür eden Çağla Benanoğlu’nun o anları ise TikTok canlı yayınına yansıdı.

Kaynak: Show Haber

TikTok ve Instagram paylaşımlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Çağla Benanoğlu’nun canlı yayınında ilginç anlar yaşandı.

Show Ana Haber’de yayınlanan görüntülerde, sosyal medya fenomeninin komşuların gürültü şikayeti üzerine eve gelen polislere direndiği yer aldı.

Fenomen, polislerin içeriye girmesini engellemeye çalışırken küfür etti ve tüm yaşananlar TikTok canlı yayınında yer aldı.

O anlar 👇

