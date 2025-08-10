onedio
Eylül Tumbar Kimdir? Eylül Tumbar Depremde Neden Gündem Oldu, Amcası Neden Öldü?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.08.2025 - 23:55

Ünlü oyuncu Eylül Tumbar, Enes Koçak ile yaşadığı aşkın yanı sıra dizileriyle de sık sık gündem oluyor. Fakat bu kez ünlü oyuncu acı bir haberle gündeme geldi. Eylül Tumbar, amcasının Balıkesir'de gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybettiğini açıkladı. Eylül Tumbar kimdir, Eylül Tumbar neden gündem oldu, amcası neden öldü gibi sorular merak edilmeye başladı.

Eylül Tumbar Kimdir?

Geçtiğimiz sezon Yalan dizisinde rol alan Eylül Tumbar, ünlü bir oyuncudur. Pek çok projede yer alan oyuncu, 2002 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir.

Eylül Tumbar'ın Kaç Yaşında?

19 Ağustos 2002 doğumlu olan ünlü oyuncu Eylül Tumbar, şu anda 23 yaşında.

Eylül Tumbar İzmir doğumlu ve İzmirlidir.

Eylül Tumbar Rol Aldığı Yapımlar

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? ile oyunculuğa başlayan Eylül Tumbar, daha sonra Kendi Düşen Ağlamaz, Yalan, Bir Ömrün Sonbaharı projelerinde rol aldı.

Eylül Tumbar Sevgilisi

Eylül Tumbar, uzun süredir oyuncu Enes Koçak ile birliktelik yaşıyor. Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde birlikte rol alan ikili, yaklaşık iki yıldır birlikte.

Eylül Tumbar Deprem Günü Neden Gündem Oldu?

Eylül Tumbar, 10 Ağustos'ta meydana gelen Balıkesir Sındırgı depreminin ardından amcası ve yengesinin enkaz altında olduğunu duyurdu. 

Eylül Tumbar Amcası Neden Öldü? Eylül Tumbar Amcası Depremde mi Öldü?

10 Ağustos Balıkesir Sındırgı depreminde enkaz altında kalan Eylül Tumbar'ın amcası kurtarılamadı. Eylül Tumbar'ın amcası depremde hayatını kaybetti.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
