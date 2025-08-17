Hilal Geliyor: Aybüke Pusat'ı Kadrosundan Çıkaran Teşkilat'ın Yeni Başrolü Sonunda Netleşti!
TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, önümüzdeki dönemde 6. sezonuyla ekranlarda olacak. Teşkilat, geçtiğimiz sezonda ise başrol oyuncusu Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılmasıyla gündem olmuştu. Pusat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına destek vermişti.
Yeni sezonda kadın başrolün kim olacağı merak edilirken cevabı Birsen Altuntaş'tan geldi. Altuntaş, Teşkilat dizisinin kadın başrolünün netleştiğini duyurdu.
Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılmasıyla Teşkilat, geçtiğimiz sezona damgasını vurdu.
Yeni başrol oyuncusu Rabia Soytürk oldu!
