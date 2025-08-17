onedio
Hilal Geliyor: Aybüke Pusat'ı Kadrosundan Çıkaran Teşkilat'ın Yeni Başrolü Sonunda Netleşti!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.08.2025 - 16:01

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, önümüzdeki dönemde 6. sezonuyla ekranlarda olacak. Teşkilat, geçtiğimiz sezonda ise başrol oyuncusu Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılmasıyla gündem olmuştu. Pusat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına destek vermişti.

Yeni sezonda kadın başrolün kim olacağı merak edilirken cevabı Birsen Altuntaş'tan geldi. Altuntaş, Teşkilat dizisinin kadın başrolünün netleştiğini duyurdu.

Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılmasıyla Teşkilat, geçtiğimiz sezona damgasını vurdu.

5 sezondur yakından takip edilen Teşkilat, bu sezonda gündeme siyasi nedenler dolayısıyla geldi. Dizinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başlattığı boykot çağrısının ardından Türkiye genelinde yapılan alışveriş boykotuna destek mesajı paylaşmıştı. Pusat, paylaşımının ardından TRT 1 dizisinin kadrosundan çıkarılmış ve yaşanan bu olay, büyük bir yankı uyandırmıştı.

Yeni başrol oyuncusu Rabia Soytürk oldu!

Teşkilat dizisinin yeni kadın başrolü için birçok isimle görüşüldüğü biliniyordu. Birsen Altuntaş, başrolün sonunda netleştiğini açıkladı. Birsen Altuntaş'ın haberien göre Teşkilat'ın yeni kadın başrolü Rabia Soytürk oldu.

Rabia Soytürk, Teşkilat'ta Hilal karakterine hayat verecek. Bakalım bu sezonda izleyenleri nasıl bir hikaye bekliyor?

