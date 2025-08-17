onedio
Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy
17.08.2025 - 18:04

Ata sporumuz olan goygoyun hemen her fırsatta atağa geçtiğini biliyoruz. Konu her ne olursa olsun özellikle X kullanıcıları mutlaka goygoy zamanı gelince sahnedeki yerini alıyor. Bu mizah şölenine elbette televizyon dünyası da dahil! Bakalım tüm hafta boyunca TV dünyasını mizahına alet edip kahkahaya boğan X kullanıcıları bu kez bizlere neler demiş?

Kahkahaya hazır olun! 🚀

Maalesef bizdir...

Maalesef bizdir...
twitter.com

Ohoo biz bunu yıllar önce izledik.

Ohoo biz bunu yıllar önce izledik.
twitter.com

Kesinlikle değerlendirilmeli diye düşünüyorum.

Kesinlikle değerlendirilmeli diye düşünüyorum.
twitter.com

Biz bir Yaprak Dökümü ülkesi miyiz acaba?

Biz bir Yaprak Dökümü ülkesi miyiz acaba?
twitter.com

Bakın hala...

Bakın hala...
twitter.com
Sahte çıktığın için üzgünüm. Sen de bir yalandan ibaretmişsin Boğaçhan...

Sahte çıktığın için üzgünüm. Sen de bir yalandan ibaretmişsin Boğaçhan...
twitter.com

Sad but true...

Hanımlar beyler zaman daralıyor.

Hanımlar beyler zaman daralıyor.
twitter.com

Biz de tanınan insanlarız hani.

Biz de tanınan insanlarız hani.
twitter.com

Yaşandı mlsf.

Yaşandı mlsf.
twitter.com
Yeni sezon hızlı gelebilir misin canım?

Yeni sezon hızlı gelebilir misin canım?
twitter.com

Bilim insanı

Ay biz bunu da izledik.

Ay biz bunu da izledik.
twitter.com

Böyle hissetmeyen yoktur herhalde.

Böyle hissetmeyen yoktur herhalde.
twitter.com

Çok afedersiniz beyler ben demedim.

Çok afedersiniz beyler ben demedim.
twitter.com
Yazın pike desek ben de okeyim.

Yazın pike desek ben de okeyim.
twitter.com

Hizmet bağımlılığı seviyem:

Hizmet bağımlılığı seviyem:
twitter.com

Surat yapmak için her fırsatı değerlendiririz.

Surat yapmak için her fırsatı değerlendiririz.
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!
twitter.com

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
