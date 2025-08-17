Survivor Almeda Baylan Trafik Kazası Geçirdi: Uçuruma Yuvarlanan Arabayı Gösteren Almeda Yardım İstedi!
Survivor 2025'te yarışan ve yarışmadan diskalifiye edilen Almeda Baylan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sevenlerini korkuttu. Trafik kazası geçirdiğini ve arabanın 5 takla atarak uçuruma yuvarlandığını açıklayan Almeda, takipçilerinden yardım istedi. Almeda'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Survivor Almeda Baylan, içinde bulunduğu arabanın 5 takla atarak uçurumdan yuvarlandığını açıkladı.
Takipçilerinden yardım isteyen Almeda, arabanın içindeki herkesin çıktığını ve arabanın yandığını söyledi.
Olay yerinden paylaşılan görüntülerde arabanın düştüğü yer görüldü.
Olay yerinden yapılan paylaşımda atlatılan tehlike gözler önüne serildi.
