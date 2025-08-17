onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor Almeda Baylan Trafik Kazası Geçirdi: Uçuruma Yuvarlanan Arabayı Gösteren Almeda Yardım İstedi!

Survivor Almeda Baylan Trafik Kazası Geçirdi: Uçuruma Yuvarlanan Arabayı Gösteren Almeda Yardım İstedi!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.08.2025 - 19:41

Survivor 2025'te yarışan ve yarışmadan diskalifiye edilen Almeda Baylan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sevenlerini korkuttu. Trafik kazası geçirdiğini ve arabanın 5 takla atarak uçuruma yuvarlandığını açıklayan Almeda, takipçilerinden yardım istedi. Almeda'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor Almeda Baylan, içinde bulunduğu arabanın 5 takla atarak uçurumdan yuvarlandığını açıkladı.

Takipçilerinden yardım isteyen Almeda, arabanın içindeki herkesin çıktığını ve arabanın yandığını söyledi.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde arabanın düştüğü yer görüldü.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde arabanın düştüğü yer görüldü.

Büyük bir tehlike atlatan Almeda'nın göğsündeki ağrı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı Instagram hesabından yapılan paylaşımla açıklandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu ancak iç kanama geçiren ve kan kaybı olan yaralılar olduğu da paylaşımda yer aldı.

Olay yerinden yapılan paylaşımda atlatılan tehlike gözler önüne serildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın