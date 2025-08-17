onedio
Üzerine Ağaç Devrilen Oyuncudan Annem Ankara'yla İlgili Şok İddiaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Üzerine Ağaç Devrilen Oyuncudan Annem Ankara'yla İlgili Şok İddiaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.08.2025 - 23:01

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

17 Temmuz Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1. Son olarak Duy Beni dizisinde rol alan İbrahim Yıldız, devrilen ağacın altında kaldı.

1. Son olarak Duy Beni dizisinde rol alan İbrahim Yıldız, devrilen ağacın altında kaldı.

Şiddetli rüzgarda devrilen ağacın altında kalan İbrahim Yıldız'a vatandaşlar yardım etti. Yoğun bakıma alınan oyuncunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Detaylar:

2. Kuruluş Osman'da Orhan Bey'i canlandıracak Mert Yazıcıoğlu'nun annesini canlandıracak isim belli oldu.

2. Kuruluş Osman'da Orhan Bey'i canlandıracak Mert Yazıcıoğlu'nun annesini canlandıracak isim belli oldu.

Burak Özçivit'in diziden ayrılmasının ardından Kuruluş Osman yeni bir dönemi anlatmaya başlayacak. Nebahat Çehre'nin Malhun Hatun'u canlandıracağı iddia edilmişti. Ancak iddialar doğru çıkmadı.

Detaylar:

3. Bu hafta da yine kahkahaya doyduk!

3. Bu hafta da yine kahkahaya doyduk!

X kullanıcıları bir kez daha TV dünyasını goygoya alet ettiler. Bizlere de gülmek kaldı!

Detaylar:

4. Annem Ankara dizisiyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

4. Annem Ankara dizisiyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

Yayıncı Murat Soner, diziden 11 kişinin çıkarıldığını açıkladı. İddialara göre çıkarılma nedenleri Bergüzar Korel'den kısa olmalarıydı!

Detaylar:

5. Survivor yarışmacısı Almeda Baylan, aracının 5 takla attığını açıkladı!

5. Survivor yarışmacısı Almeda Baylan, aracının 5 takla attığını açıkladı!

Kaza geçirdiğini açıklayan Almeda, aracın uçuruma yuvarlandığını ve yandığını belirtti. Olay yerinden paylaşım yapan Almeda gözyaşlarıyla yardım istedi.

Detaylar:

6. NOW TV'de yayınlanacak Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı.

6. NOW TV'de yayınlanacak Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı.

Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldıktan sonraki ilk dizisi olacak Halef'in fragmanı beğeni topladı. X kullanıcıları şimdiden partner çatışmalarına başladı.

Detaylar:

