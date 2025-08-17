Üzerine Ağaç Devrilen Oyuncudan Annem Ankara'yla İlgili Şok İddiaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
17 Temmuz Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
1. Son olarak Duy Beni dizisinde rol alan İbrahim Yıldız, devrilen ağacın altında kaldı.
2. Kuruluş Osman'da Orhan Bey'i canlandıracak Mert Yazıcıoğlu'nun annesini canlandıracak isim belli oldu.
3. Bu hafta da yine kahkahaya doyduk!
4. Annem Ankara dizisiyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.
5. Survivor yarışmacısı Almeda Baylan, aracının 5 takla attığını açıkladı!
6. NOW TV'de yayınlanacak Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı.
