Tartışmaların Odağında Olan ve MasterChef'ten Elenen Merve'den Sitem Dolu Veda!

Uzunca bir metin yazan yarışmacı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Demek ki her savaş kazanmak uğruna verilmiyormuş.. İnsan kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirmiş. Bugün Masterchef yolculuğuma veda ediyorum. Bu bir gitmekle kalmak arasında vermiş olduğum savaştı her anlamda verilmiş en güzel savaşımdı. Bazen kendini seçerek bir döngüyü kırarsın! Bu zamana kadar bana iyi gelmeyen hiçbir şeyi hayatımda istemedim. İlk hafta değer verdiğim güzel dostluklar için söz verip çıktım fakat aynı manipülasyonlar devam ettikçe mesleğimi riske atıp hiçbir şey yapmadan çıkmak istedim sadece. Hiçbirinizin arkada neler yaşadığımızdan haberi dahi olmadan evlerinize misafir olduk. Görünmeyen onca gözyaşı bilinmeyen onca yaşanmışlıklar.. Psikolojik olarak çok zorlandığım bir süreçti. Evet psikolojime yenildim! İlk günün ağırlığını üzerimden atamadım atamadıkça stresim daha da çok arttı ve bu tabaklarıma yansıdı hiçbir şey yapmak istemedim. Sizler anlam veremediniz ama Merve’nin vazgeçişini sizlere izlettiğim için sadece beni destekleyen herkesten özür diliyorum.. Hepimiz belli alanlarda mesleklerini devam ettiren şefleriz ama ne yazık ki çalıştığımız mutfaklar gibi değil,hiçbir şey göründüğü gibi değil, çok ayrı zorlu bir macera, bu macerayı buraya kadar yaşamakta çok güzeldi benim için. Tabaklara yemeğin dışında, kendimi ve karakterimi yansıtabildiysem ne mutlu bana! Ve; Benim şu hayattan aldığım en büyük ders kimseyi yargılamamak.. bu dersi almaya herkesi davet ediyorum. Biliyorum ki hiçbir şey bitmedi hayallerime kendimi toparlayıp gerçekleştirmeye devam edicem. Herşeye rağmen iyilikle gülerek Yola devam🤟🏻 Bu anlayışlı olduğum son yıldı herkese bol şans. İYİLİĞİN KAZANMASI DİLEĞİYLE!

Hiçbir şeyi kaybetmedim tam tersi çok şey kazandım başta çok değerli ve desteklerini asla unutmayacağım şeflerim @danilozanna @chefmehmetyalcinkaya @somersivrioglu

Her şey için çok teşekkür ediyorum.

ardından kocamaann bir ekip @acunmedyatr @iremkanan @bilginarslann @senolnalbantt @behcethidiroglu her şey için minnettarım...'