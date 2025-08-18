Tartışmaların Odağında Olan ve MasterChef'ten Elenen Merve'den Sitem Dolu Veda!
MasterChef'te ikinci hafta geride kalırken yarışmaya veda eden isim Merve oldu. Tartışmaların odağındaki Merve, elenmesinin ardından Instagram hesabından pek çok paylaşım yaptı. Elenmesine üzülenler kadar Merve'yi eleştirenler de oldu. Yaptığı tüm paylaşımların arasında biri epey dikkat çekti. Oldukça uzun bir veda metni yazan Merve, 'Bazen kendini seçerek bir döngüyü kırarsın! Bu zamana kadar bana iyi gelmeyen hiçbir şeyi hayatımda istemedim. İlk hafta değer verdiğim güzel dostluklar için söz verip çıktım fakat aynı manipülasyonlar devam ettikçe mesleğimi riske atıp hiçbir şey yapmadan çıkmak istedim sadece.' dedi.
MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim Merve oldu.
Instagram hesabından pek çok paylaşım yapan Merve, MasterChef'ten elenmesinin ardından veda metni yazdı.
Merve'ye hem yeni hem eski yarışmacılarından hem de takipçilerinden destek yağdı.
