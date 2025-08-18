onedio
Tartışmaların Odağında Olan ve MasterChef'ten Elenen Merve'den Sitem Dolu Veda!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.08.2025 - 01:01

MasterChef'te ikinci hafta geride kalırken yarışmaya veda eden isim Merve oldu. Tartışmaların odağındaki Merve, elenmesinin ardından Instagram hesabından pek çok paylaşım yaptı. Elenmesine üzülenler kadar Merve'yi eleştirenler de oldu. Yaptığı tüm paylaşımların arasında biri epey dikkat çekti. Oldukça uzun bir veda metni yazan Merve, 'Bazen kendini seçerek bir döngüyü kırarsın! Bu zamana kadar bana iyi gelmeyen hiçbir şeyi hayatımda istemedim. İlk hafta değer verdiğim güzel dostluklar için söz verip çıktım fakat aynı manipülasyonlar devam ettikçe mesleğimi riske atıp hiçbir şey yapmadan çıkmak istedim sadece.' dedi.

MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim Merve oldu.

Yarışmaya oldukça iddialı başlayan ve kaptan olduğu haftada elenen Merve kafaları karıştırdı. Elenmesine hem üzülenler hem de onu eleştirenler oldu. Performansının düştüğüne dair yorumlara yazdığı veda metniyle sitemli bir cevap verdi.

Instagram hesabından pek çok paylaşım yapan Merve, MasterChef'ten elenmesinin ardından veda metni yazdı.

Uzunca bir metin yazan yarışmacı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Demek ki her savaş kazanmak uğruna verilmiyormuş.. İnsan kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirmiş. Bugün Masterchef yolculuğuma veda ediyorum. Bu bir gitmekle kalmak arasında vermiş olduğum savaştı her anlamda verilmiş en güzel savaşımdı. Bazen kendini seçerek bir döngüyü kırarsın! Bu zamana kadar bana iyi gelmeyen hiçbir şeyi hayatımda istemedim. İlk hafta değer verdiğim güzel dostluklar için söz verip çıktım fakat aynı manipülasyonlar devam ettikçe mesleğimi riske atıp hiçbir şey yapmadan çıkmak istedim sadece. Hiçbirinizin arkada neler yaşadığımızdan haberi dahi olmadan evlerinize misafir olduk. Görünmeyen onca gözyaşı bilinmeyen onca yaşanmışlıklar.. Psikolojik olarak çok zorlandığım bir süreçti. Evet psikolojime yenildim! İlk günün ağırlığını üzerimden atamadım atamadıkça stresim daha da çok arttı ve bu tabaklarıma yansıdı hiçbir şey yapmak istemedim. Sizler anlam veremediniz ama Merve’nin vazgeçişini sizlere izlettiğim için sadece beni destekleyen herkesten özür diliyorum.. Hepimiz belli alanlarda mesleklerini devam ettiren şefleriz ama ne yazık ki çalıştığımız mutfaklar gibi değil,hiçbir şey göründüğü gibi değil, çok ayrı zorlu bir macera, bu macerayı buraya kadar yaşamakta çok güzeldi benim için. Tabaklara yemeğin dışında, kendimi ve karakterimi yansıtabildiysem ne mutlu bana! Ve; Benim şu hayattan aldığım en büyük ders kimseyi yargılamamak.. bu dersi almaya herkesi davet ediyorum. Biliyorum ki hiçbir şey bitmedi hayallerime kendimi toparlayıp gerçekleştirmeye devam edicem. Herşeye rağmen iyilikle gülerek Yola devam🤟🏻 Bu anlayışlı olduğum son yıldı herkese bol şans. İYİLİĞİN KAZANMASI DİLEĞİYLE!

Hiçbir şeyi kaybetmedim tam tersi çok şey kazandım başta çok değerli ve desteklerini asla unutmayacağım şeflerim @danilozanna @chefmehmetyalcinkaya @somersivrioglu

Her şey için çok teşekkür ediyorum.

ardından kocamaann bir ekip @acunmedyatr @iremkanan @bilginarslann @senolnalbantt @behcethidiroglu her şey için minnettarım...'

Merve'ye hem yeni hem eski yarışmacılarından hem de takipçilerinden destek yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
