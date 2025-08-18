Uçurumdan Yuvarlanan Arabadan Sağ Çıkan Survivor Almeda, Hakkındaki İddialara Sert Çıktı!
Survivor'la tanınan Almeda Baylan, dün Instagram hesabında büyük bir kaza atlattığını açıklamıştı. 5 takla atan ve uçurumdan yuvarlanan arabayı gösteren Almeda, kazadan sağ çıkmasını 'Verilmiş sadakam varmış' diyerek açıklamıştı. Bugün de sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Almeda, hemen ardından hakkındaki bazı iddialara sert çıktığı bir paylaşım yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor Almeda Baylan, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ölümden döndüğünü açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımların ardından Almeda'dan oldukça ciddi ve öfkeli bir paylaşım geldi.
Ancak eşi de 1 milyon TL'lik dava açacaklarını açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın