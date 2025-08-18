Uçurumdan Yuvarlanan Arabadan Sağ Çıkan Survivor Almeda, Hakkındaki İddialara Sert Çıktı!

'Bunun cezası ve suçu çok büyük' diyen Almeda, 'Öyle bir şey yok ben kanıtladım gereken yetkili üst kişilere' diyerek hakkındaki iddiaları yalanladı. Almeda, Survivor'da bir villadan izinsiz eşyalar aldığı iddialarıyla gündeme gelmiş, olayın sonunda çalışanları darbettiği iddiasıyla da diskalifiye edilmişti. Almeda'nın kastettiği iddiaların bu konuyla ilgili olup olmadığı ise bilinmiyor.