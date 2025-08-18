onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uçurumdan Yuvarlanan Arabadan Sağ Çıkan Survivor Almeda, Hakkındaki İddialara Sert Çıktı!

Uçurumdan Yuvarlanan Arabadan Sağ Çıkan Survivor Almeda, Hakkındaki İddialara Sert Çıktı!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.08.2025 - 21:33

Survivor'la tanınan Almeda Baylan, dün Instagram hesabında büyük bir kaza atlattığını açıklamıştı. 5 takla atan ve uçurumdan yuvarlanan arabayı gösteren Almeda, kazadan sağ çıkmasını 'Verilmiş sadakam varmış' diyerek açıklamıştı. Bugün de sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Almeda, hemen ardından hakkındaki bazı iddialara sert çıktığı bir paylaşım yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor Almeda Baylan, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ölümden döndüğünü açıkladı.

Survivor Almeda Baylan, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ölümden döndüğünü açıkladı.

5 takla atan ve uçurumdan yuvarlanan arabanın içinde bulunan Almeda Baylan, çıktıktan sonra arabanın yandığını da açıklamıştı. Göğsüne ve boynuna darbe alan Almeda, ilk kontrollerin ardından hastaneden taburcu edildi.

Detaylar:

Sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımların ardından Almeda'dan oldukça ciddi ve öfkeli bir paylaşım geldi.

Sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımların ardından Almeda'dan oldukça ciddi ve öfkeli bir paylaşım geldi.

'Bunun cezası ve suçu çok büyük' diyen Almeda, 'Öyle bir şey yok ben kanıtladım gereken yetkili üst kişilere' diyerek hakkındaki iddiaları yalanladı. Almeda, Survivor'da bir villadan izinsiz eşyalar aldığı iddialarıyla gündeme gelmiş, olayın sonunda çalışanları darbettiği iddiasıyla da diskalifiye edilmişti. Almeda'nın kastettiği iddiaların bu konuyla ilgili olup olmadığı ise bilinmiyor.

Ancak eşi de 1 milyon TL'lik dava açacaklarını açıkladı.

Ancak eşi de 1 milyon TL'lik dava açacaklarını açıkladı.

Büyük bir kazanın ardından onu bu kadar öfkelendiren iddiaların ne olduğu netlik kazanmadı. Gelişmeleri takip edeceğiz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın