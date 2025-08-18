Yeni Başrol Geliyor: Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin Dizisi Sakıncalı'ya İddialı Oyuncu Dahil Oldu!
Yeni sezonda birbirinden iddialı diziler izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. NOW TV'de yayınlanacak Sakıncalı dizisi de o dizilerden biri olarak görülüyor. İlk ve Son'da birlikte rol alan Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'yi buluşturan diziye son dönemin popüler isimlerinden biri dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kadrosu güçlenen dizinin çalışmaları sürüyor.
Yeni sezonun iddialı dizilerinden biri olarak görülen Sakıncalı dizisinin çalışmaları sürüyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen oyuncu Olgun Toker de Sakıncalı dizisinin kadrosuna katıldı.
