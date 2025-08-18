onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yeni Başrol Geliyor: Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin Dizisi Sakıncalı'ya İddialı Oyuncu Dahil Oldu!

Yeni Başrol Geliyor: Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin Dizisi Sakıncalı'ya İddialı Oyuncu Dahil Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.08.2025 - 20:33

Yeni sezonda birbirinden iddialı diziler izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. NOW TV'de yayınlanacak Sakıncalı dizisi de o dizilerden biri olarak görülüyor. İlk ve Son'da birlikte rol alan Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'yi buluşturan diziye son dönemin popüler isimlerinden biri dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kadrosu güçlenen dizinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni sezonun iddialı dizilerinden biri olarak görülen Sakıncalı dizisinin çalışmaları sürüyor.

Yeni sezonun iddialı dizilerinden biri olarak görülen Sakıncalı dizisinin çalışmaları sürüyor.

Yeni sezonda yer alacak birbirinden güçlü dizilerden biri olarak düşünülen Sakıncalı'nın başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci paylaşıyor. İkiliyi daha önce İlk ve Son'da izleyenler bu muhteşem uyumu bir kez daha izleyeceği için şimdiden heyecanlanmaya başladı bile.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen oyuncu Olgun Toker de Sakıncalı dizisinin kadrosuna katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen oyuncu Olgun Toker de Sakıncalı dizisinin kadrosuna katıldı.

Olgun Toker, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Sakıncalı dizisinin başrolünde yer alacak ve Faysal karakterine hayat verecek. Dizide hikayenin tansiyonu yeraltı dünyasının ünlü ismi Faysal Tangören karakterinin üzerinden şekillenecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın