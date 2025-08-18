onedio
Salih Bademci ile Sakıncalı'da Başrolü Paylaşacak Özge Özpirinçci, "Hep Aynı Rol" Eleştirilerine Nokta Koydu!

Salih Bademci ile Sakıncalı'da Başrolü Paylaşacak Özge Özpirinçci, "Hep Aynı Rol" Eleştirilerine Nokta Koydu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.08.2025 - 19:30

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, özel hayatı ve mutlu aile yaşantısının yanı sıra eğlenceli kişiliği ve oyunculuk konusundaki başarısıyla gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Severek izlediğimiz ve son olarak Sandık Kokusu dizisinde karşımıza çıkan ünlü oyuncu, yeni sezonda İlk ve Son dizisindeki partneri Salih Bademci ile Sakıncalı dizisinde buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi Sibel Arna'nın Ne Olursan Ol Rahat Ol programına katılan Özge Özpirinçci, hep benzer rollerde oynadığına dair eleştirilere cevap verdi.

Kaynak: Ne Olursan Ol Rahat Ol / Sibel Arna

Özge Özpirinçci, "Hep aynı rolleri oynuyor" eleştirilerine cevap verdi.

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, yeni dizisi Sakıncalı öncesi Sibel Arna'nın YouTube programına konuk oldu.

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, yeni dizisi Sakıncalı öncesi Sibel Arna'nın YouTube programına konuk oldu.

Salih Bademci ile İlk ve Son'un ardından ikinci kez partner olacak ünlü oyuncunun yeni dizisi merakla bekleniyor. Ancak ünlü oyuncu, güçlü bir kadının intikam hikayesinin anlatılacağı dizi öncesi hayranlarından 'Hep aynı rol' eleştirisi almıştı. Özge Özpirinçci, sevenlerine bu kez farklı bir karakterle karşılarına çıkacağını söylemiş oldu.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Karianos Karia

Uzun zamandır Özge Özpirinçci’yi izlemiyorum . Dizilerimizin birbirinin klonu senaryoları , “iyiler cefa çeker ama mutlaka kazanır , kazanmalı” saplantısı ne... Devamını Gör