Salih Bademci ile Sakıncalı'da Başrolü Paylaşacak Özge Özpirinçci, "Hep Aynı Rol" Eleştirilerine Nokta Koydu!
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, özel hayatı ve mutlu aile yaşantısının yanı sıra eğlenceli kişiliği ve oyunculuk konusundaki başarısıyla gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Severek izlediğimiz ve son olarak Sandık Kokusu dizisinde karşımıza çıkan ünlü oyuncu, yeni sezonda İlk ve Son dizisindeki partneri Salih Bademci ile Sakıncalı dizisinde buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi Sibel Arna'nın Ne Olursan Ol Rahat Ol programına katılan Özge Özpirinçci, hep benzer rollerde oynadığına dair eleştirilere cevap verdi.
Kaynak: Ne Olursan Ol Rahat Ol / Sibel Arna
Özge Özpirinçci, "Hep aynı rolleri oynuyor" eleştirilerine cevap verdi.
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, yeni dizisi Sakıncalı öncesi Sibel Arna'nın YouTube programına konuk oldu.
