Eleştirilere Gözdağı: Teşkilat'ın Yeni Başrolü Rabia Soytürk, Rolü İçin İlk Hazırlıklara Başladı!

Teşkilat
Merve Ersoy
18.08.2025 - 22:27

Aybüke Pusat, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına destek vermesi sebebiyle TRT 1 dizisi Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmıştı. Yeni başrol kim olacak diye konuşulurken sonunda görüşmeler netleşti. Teşkilat'ın yeni başrolü ve Tolga Sarıtaş'ın partneri Rabia Soytürk oldu. Sosyal medya kullanıcılarının henüz izlemeden eleştirmeye başladığı Rabia Soytürk dizi için hazırlıklara başladı.

Rabia Soytürk, Teşkilat dizisinde canlandıracağı Hilal için hazırlıklara başladı.

Ünlü oyuncu Rabia Soytürk, Teşkilat dizisinde Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri oldu.

Hilal karakterine hayat verecek ünlü oyuncu, rolü için atış eğitimi almaya başladı. Soytürk, eğitimdeki anlarını Instagram hesabından paylaştı.

