Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın Başrollerinde Oynayacağı Karadeniz Dizisinin Genç Başrolü Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.08.2025 - 00:43

TRT 1 ekranları, Sen Anlat Karadeniz'in senaristlerinin hazırladığı yeni bir diziyle buluşmaya hazırlanıyor! Üstelik dizinin erkek başrolü, tıpkı Sen Anlat Karadeniz'de olduğu gibi Ulaş Tuna Astepe... Kadın başrol oyuncusu olarak Deniz Baysal'ı izleyeceğimiz dizide, Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç başrol de belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/t...
Yeni sezonun iddialı Karadeniz dizisi Taşacak Ha Bu Deniz TRT 1'de yayınlanacak.

Sen Anlat Karadeniz'in ödüllü senaristleri Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in yazdığı dizinin başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal paylaşacak. Dizi, Koçari ve Furtuna ailelerinin hikâyesini ekrana taşıyacak

Dizinin genç başrolü Eleni'yi Bir Derdim Var dizisiyle tanıdığımız Ava Yaman canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin Eleni'si belli oldu. Hazırlıkları süren dizide Adil Koçari’yi Ulaş Tuna Astepe, Esme Furtuna’yı Deniz Baysal ve Doktor Oruç Furtuna’yı Burak Yörük canlandıracak.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
