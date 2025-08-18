Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın Başrollerinde Oynayacağı Karadeniz Dizisinin Genç Başrolü Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/t...
TRT 1 ekranları, Sen Anlat Karadeniz'in senaristlerinin hazırladığı yeni bir diziyle buluşmaya hazırlanıyor! Üstelik dizinin erkek başrolü, tıpkı Sen Anlat Karadeniz'de olduğu gibi Ulaş Tuna Astepe... Kadın başrol oyuncusu olarak Deniz Baysal'ı izleyeceğimiz dizide, Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç başrol de belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni sezonun iddialı Karadeniz dizisi Taşacak Ha Bu Deniz TRT 1'de yayınlanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizinin genç başrolü Eleni'yi Bir Derdim Var dizisiyle tanıdığımız Ava Yaman canlandıracak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın