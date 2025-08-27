Hakan Çakır Öldürülmüştü: Saldırganların Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Ankara’da Hakan Çakır isimli genç, annesi ile kız kardeşi ile yol verme tartışması yaşayan kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili baba ve 3 oğlu tutuklanmıştı.
Hakan Çakır’ın öldürüldüğü kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 14 yaşındaki T.Z’nin bir köfteci dükkanından bıçağı alarak koşmaya başladığı yer aldı.
Çevredeki dükkana girerek bıçak alıp kavgaya gitmiş.
Olayla ilgili yeni ortaya çıkan görüntüler 👇
