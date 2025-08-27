Hakan Çakır Öldürülmüştü: Saldırganların Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Olay, 10 Ağustos gecesi Keçiören'de meydana gelmişti. İddialara göre, 22 yaşındaki Hakan Çakır, merdivenlerdeki yol verme meselesi nedeniyle annesine laf atan ve kız kardeşini taciz eden 14 yaşındaki T.Z. ve ağabeyi 17 yaşındaki S.T. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma, iki tarafın aile fertlerinin dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

Çıkan arbedede Hakan Çakır, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Hakan Çakır tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde, olayın ardından kaçan T.Z. , S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.'nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan baba ve 3 oğlu tutuklanırken, U.K. ise serbest bırakılmıştı.