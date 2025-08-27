onedio
Hakan Çakır Öldürülmüştü: Saldırganların Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Hakan Çakır Öldürülmüştü: Saldırganların Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ankara
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.08.2025 - 14:47

Ankara’da Hakan Çakır isimli genç, annesi ile kız kardeşi ile yol verme tartışması yaşayan kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili baba ve 3 oğlu tutuklanmıştı.

Hakan Çakır’ın öldürüldüğü kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 14 yaşındaki T.Z’nin bir köfteci dükkanından bıçağı alarak koşmaya başladığı yer aldı.

Çevredeki dükkana girerek bıçak alıp kavgaya gitmiş.

Çevredeki dükkana girerek bıçak alıp kavgaya gitmiş.

Olay, 10 Ağustos gecesi Keçiören'de meydana gelmişti. İddialara göre, 22 yaşındaki  Hakan Çakır, merdivenlerdeki yol verme meselesi nedeniyle annesine laf atan ve kız kardeşini taciz eden 14 yaşındaki T.Z. ve ağabeyi 17 yaşındaki S.T. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma, iki tarafın aile fertlerinin dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. 

Çıkan arbedede Hakan Çakır, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Hakan Çakır tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde, olayın ardından kaçan T.Z. , S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.'nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan baba ve 3 oğlu tutuklanırken, U.K. ise serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili yeni ortaya çıkan görüntüler 👇

