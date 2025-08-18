Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: 18 Yaş Altında Suça Karışan Çocuklar İçin Cezalar Yeniden Düzenlenecek
Mattia Ahmet Minguzzi ve Hakan Çakır’ın 18 yaşını doldurmayan çocuklar tarafından öldürülmesi sonrasında kamuoyunda 18 yaşın altındaki suça karışan çocuklara verilen cezanın azlığı tartışılıyordu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 15-18 yaş grubu çocuklar için, TCK’nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirileceğini açıkladı. Bakanlık yeni yasa tasarısını hazırlayarak kısa zaman içersinde TBMM’ye sunacak.
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine benzer bir cinayet de geçtiğimiz günlerde Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelmişti.
18 yaşından küçük suça karışan kişiler için yasa düzenlenecek.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un paylaşımı
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
