Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: 18 Yaş Altında Suça Karışan Çocuklar İçin Cezalar Yeniden Düzenlenecek

Yılmaz Tunç
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.08.2025 - 17:33

Mattia Ahmet Minguzzi ve Hakan Çakır’ın 18 yaşını doldurmayan çocuklar tarafından öldürülmesi sonrasında kamuoyunda 18 yaşın altındaki suça karışan çocuklara verilen cezanın azlığı tartışılıyordu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 15-18 yaş grubu çocuklar için, TCK’nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirileceğini açıkladı. Bakanlık yeni yasa tasarısını hazırlayarak kısa zaman içersinde TBMM’ye sunacak.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine benzer bir cinayet de geçtiğimiz günlerde Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelmişti.

Hakan Çakır, kız kardeşi ve annesi ile kavga eden 18 yaşından küçük iki kişiyle tartışmış ve sonrasında bıçakla yaralanarak hayatını kaybetmişti. Olayda 2’si 18 yaşından küçük olmak üzere 4 kişi tutuklanmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Hakan Çakır adlı genç kardeşimizin hayatını kaybetmesine yol açan elim olay, hepimizi derinden üzmüştür. Olayın ardından yakalanan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “kasten öldürme” suçundan başlatılan soruşturma çok yönlü olarak yürütülmekte olup, 4 şüpheli Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.” ifadelerini kullandı.

18 yaşından küçük suça karışan kişiler için yasa düzenlenecek.

Bakan Tunç, Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini de hatırlatarak, 18 yaşından küçüklerin yargılandığı TCK 31. maddesinde değişiklikler yapılacağını duyurdu. Yeni yasa tasarısı ile 18 yaşından küçük çocuklar için indirim yasaları gözden geçirilecek ve çocuk hükümlülerin cezalarının çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi sağlanacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un paylaşımı

'Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen ve Hakan Çakır adlı genç kardeşimizin hayatını kaybetmesine yol açan elim olay, hepimizi derinden üzmüştür.

Olayın ardından yakalanan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “kasten öldürme” suçundan başlatılan soruşturma çok yönlü olarak yürütülmekte olup, 4 şüpheli Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

Hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.

Şiddet, kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin asla kabul edilemez. Ahmet Minguzzi evladımızın kaybı ve benzer olayların ardından, özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir.

Bu çerçevede çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplumumuzun huzurunu korumak amacıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunumuzda ve bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğmuştur.

- 15-18 yaş grubu çocuklar için, TCK’nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi,

- Çocuklara veya bakıma muhtaç bireylere yönelik sistematik kötü muamelelerin cezalarının artırılması,

- Aile yükümlülüklerinin ihlaline dair suçların yaptırımlarının güçlendirilmesi,

- Sosyal inceleme raporlarının çocuk davalarında zorunlu hale getirilmesi ve gerekçesiz olarak alınmamasının önlenmesi,

- Çocuk hükümlülerin cezalarının çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi ve iyileşme durumunda eğitimevlerine ayrılabilmesi,

- Çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkin uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun artırılması, ihmal veya gecikme gösteren kamu görevlilerine yaptırım öngörülmesi,

- Çocuğun yararına alınan tedbir kararlarına aykırı hareket eden anne, baba veya sorumlular hakkında etkin yaptırımlar uygulanması

gibi kapsamlı düzenlemeler gündemimizdedir.

Amacımız, bir yandan çocuğun üstün yararını gözetirken diğer yandan toplumun güvenliğini sağlamaktır.

Çocuklarımızı suça sürüklenmekten korumak, mağduriyetlerin önüne geçmek ve ailelerimizin böylesi acıları bir daha yaşamamasını sağlamak için adımlarımızı kararlılıkla atacağız.

Üzerinde hassasiyetle durduğumuz düzenlemeleri tüm paydaşlarla istişare ederek en kısa sürede tamamlayacak ve taslak çalışmamızı yasama yılının başlamasıyla birlikte milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
