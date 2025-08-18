onedio
Ünlülerin Kuyumcusu Olarak Tanınan Ersan Diamond Lakaplı 'Fenomen' Ersan Gülmez Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
18.08.2025 - 15:54 Son Güncelleme: 18.08.2025 - 15:57

Sosyal medyada paylaştığı lüks saat ve mücevher videolarıyla tanınan, “Ersan Diamond” lakabıyla bilinen Ersan Gülmez hakkında gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Ünlülerin kuyumcusu Ersan Diamond, İstanbul’da düzenlenen Selahattin Yılmaz operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/gundem/sosy...
Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre, aslen Elazığlı olan Gülmez, uzun süredir İstanbul’da mücevher ve saat ticareti yapıyordu. Açtığı mağazayla sektörde bilinen bir isim haline gelse de, onu geniş kitlelere ulaştıran şey mağazası değil, sosyal medyada paylaştığı dikkat çekici videolar oldu.

Özellikle lüks saatler ve ışıltılı mücevherlerle hazırladığı tanıtım içerikleri kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan Gülmez, bu sayede Instagram’da 755 bin takipçiye kadar yükseldi. Gösterişli paylaşımları, pahalı takı koleksiyonları ve sahne ışıklarını aratmayan tarzıyla sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.

Sadece sosyal medyayla sınırlı kalmayan Gülmez, aynı zamanda çok sayıda ünlü isimle de ticari ilişkiler kurdu. Satış yaptığı isimler arasında sanat, spor ve televizyon dünyasından pek çok tanınmış kişi yer aldı. Ayrıca, bir dönem “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasına katılarak ekranlarda da boy göstermiş, bu yönüyle farklı bir şekilde gündeme gelmişti.

Ancak şimdi, lüks hayat paylaşımlarıyla tanınan Ersan Diamond bambaşka bir nedenle gündemde. İstanbul’da yürütülen geniş çaplı operasyon kapsamında gözaltına alınan Gülmez’in, önümüzdeki günlerde vereceği ifadelerle hakkında daha fazla detay ortaya çıkması bekleniyor.

