Ünlülerin Kuyumcusu Olarak Tanınan Ersan Diamond Lakaplı 'Fenomen' Ersan Gülmez Gözaltına Alındı
Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/gundem/sosy...
Sosyal medyada paylaştığı lüks saat ve mücevher videolarıyla tanınan, “Ersan Diamond” lakabıyla bilinen Ersan Gülmez hakkında gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Ünlülerin kuyumcusu Ersan Diamond, İstanbul’da düzenlenen Selahattin Yılmaz operasyonu kapsamında gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlülerin Kuyumcusu olarak tanınan Ersan Gülmez gözaltına alındı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın