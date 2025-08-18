Jrokez Lakabıyla Bilinen Kick Yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran’ın Ölüm Nedeni Netleşti

Edinilen bilgilere göre, akşam saat 18.05’te 12. kattaki evinin balkonundan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran (29) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Dalgakıran tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dalgakıran’ın cenazesi otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından memleketi Mersin’e defnedilmek üzere ailesi tarafından götürüldü. Polis ekiplerinin ölüm nedeniyle ilgili soruşturması devam ediyor.