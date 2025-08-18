onedio
Jrokez Lakaplı Kick Yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın Ölümü Sonrası Akıllara Gelen Bazı Fenomen Ölümleri

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.08.2025 - 12:07

Sosyal medya son yıllarda sadece eğlencenin ve paylaşımın merkezi değil, aynı zamanda genç kuşakların şöhrete açılan en hızlı kapısı haline geldi. Milyonlarca takipçiye ulaşan influencerlar, kısa sürede toplumun en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Ancak şöhretin ışıltılı yüzünün ardında, kimi zaman trajik hikâyeler de gizleniyor.

Türkiye’de son beş yıl içinde birçok fenomen, beklenmedik kazalar, sağlık sorunları ya da kişisel sıkıntılar nedeniyle hayata veda etti. Onların ani ölümleri, yalnızca yakın çevresini değil; takipçilerini ve sosyal medya topluluklarını da derinden sarstı. Her biri, geride büyük bir merak, sorgulama ve sosyal medyanın görünmeyen baskılarını hatırlatan bir hikâye bıraktı.

Bunlardan biri de son olarak hayatını kaybeden rokez olarak bilinen Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran oldu. Başta trafik kazası geçirdiği iddia edilen Jrokez'in evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Jrokez’in ölümü sonrasında son yıllarda hayatını kaybeden Influencer’lar akıllara geldi. İşte Türkiye’de son dönemde yaşamını yitiren ünlü fenomenlerin hayatları ve trajik sonları…

Oğuzhan Dalgakıran - Ağustos 2025

Jrokez lakaplı Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın kaza geçirdiği iddia edildi. Oğuzhan Dalgakıran'ın geçirdiği kazaya dair trafik kazası ya da balkondan düşme olduğuna dair iddialar sosyal medyada yayılırken pek çok yayıncı kaza iddiasının yayılması ve Oğuzhan Dalgakıran'a ulaşamamalarının ardından yayınlarını sonlandırdı. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Jrokez lakaplı Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın evinin balkonundan düştükten sonra hayatını kaybettiğini açıkladı.

Deniz Servan Narin - Ağustos 2025

Sosyal medyada yaptığı motosiklet videolarıyla bilinen Deniz Servan Narin Kocaeli'de yaptığı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kübra Aykut – Eylül 2024

“Groom’suz düğün” videosuyla milyonlara ulaşan TikTok fenomeni Kübra Aykut, İstanbul’da beşinci kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayın intihar olabileceği üzerinde durulurken, genç fenomenin ölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Efecan Kültür – Mart 2025

Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür, aşırı kilo nedeniyle yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle yaşamını yitirdi. Evde tedavi gördüğü sırada kalp ve solunum sıkıntıları yaşayan Kültür’ün ölümü, takipçileri arasında büyük üzüntü yarattı.

Tatyana Ozolina – Temmuz 2024

Rus asıllı ünlü moto-vlogger Tatyana Ivanovna Ozolina, dünya turu sırasında Türkiye’de kaza geçirdi. TikTok’ta 5 milyon, YouTube’da 2 milyon takipçisi bulunan genç fenomen, Muğla’da motosikletiyle yaptığı kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Gizem Özmen (“Lavinia”) – Şubat 2025

TikTok’ta “Lavinia” kullanıcı adıyla tanınan 24 yaşındaki Gizem Özmen, Manisa’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Aracının tankerle çarpışması sonucu yaşamını yitiren genç fenomen, 185 bin TikTok takipçisine sahipti.

Nihal Candan – Haziran 2025

TV programları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tanınan Nihal Candan, geçtiğimiz haziranda hayatını kaybetti. Cezaevinde bulunduğu süreçte anoreksiya nervoza hastalığına yakalanan Candan, daha önce kalp durmasından dönmüştü. Ancak ikinci kalp durmasında kurtarılamadı.

Onların hayatları erken bitti belki ama hikâyeleri hâlâ anlatılıyor.

Tatyana’nın motosiklet tutkusu, Kübra’nın gülüşü, Efecan’ın samimiyeti, Gizem’in enerjisi, Nihal’in güçlü duruşu… Hepsi, sosyal medyada milyonlara ulaşan ama gerçek hayatta çok daha derin izler bırakan hatıralar oldu.

Bugün onları anarken, yalnızca kaybettiklerimizi değil; aynı zamanda bu dünyanın görünmeyen yüklerini de hatırlıyoruz. Belki de en büyük ders şu: Ekranda gördüğümüz her yüzün ardında, bizim gibi kırılgan, umut eden, hayal kuran bir insan var. Ve bazen, en parlak ışıkların gölgesi en koyu olabiliyor…

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
