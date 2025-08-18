onedio
Türkiye’de Yapay Et Üretilecek mi? Resmi Açıklama Geldi

Dilara Şimşek
18.08.2025 - 15:35

Geçen günlerde Meclis’te geçen tartışmaların arasında geçen İklim Kanunu’nda “Türkiye’de yapay et üretileceğine” dair bir maddenin olduğu iddia edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iddiaların artması üzerine “Türkiye’de yapay et üretilecek mi?” sorusuna yanıt verdi.

Türkiye’de yapay et üretilecek mi?

Tartışmaların hedefinde olan İklim Kanunu, geçen haftalarda Meclis’te kabul edilmişti. İklim Kanunu’nda Türkiye’de yapay et üretileceğine dair bir maddenin olduğu iddia edildi. 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Next Sosyal'deki hesabından iddiaların asılsız olduğunu belirterek yalan haberlerin kasıtlı dolaşıma sokulduğunu dile getirdi.

Yalan haberlerin başında Türkiye'de yapay et üretilecek' ve 'Türkiye'de hayvancılığı bitirecekler, hayvancılık yapanlara izin verilmiyor' cümlelerinin geldiğini söyleyen Bakan Yumaklı, şunları dedi:

'İklim Kanunu'nda yapay etle ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır, böyle bir düzenleme yoktur. Bakanlığımızın gündeminde yapay et hiçbir zaman olmamıştır.'

Hayvan pazarları ne zaman açılacak?

Türkiye’de bazı bölgelerde artan şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatılmıştı. Bakan Yumaklı, hayvan pazarlarının bu haftadan itibaren açılmaya başlanacağını belirtti:

'Olumlu yönde ilerlediğimiz bu mücadele karşısında da 'Devletin amacı İklim Kanunu gereği hayvanları öldürmek, asıl devletin yaptığı aşı hayvanları hasta ediyor, kesinlikle aşı yaptırmayın' diyerek üreticilerimizi yalanlarıyla aldatan bazı provokatörler türemiştir. Üreticimizi ve vatandaşımızı aldatmaya yönelik bu tür dezenformasyonlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Diğer yandan, bazı üçkağıtçıların bu yalanları fırsata çevirerek, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza, 'Bu kanun yüzünden hayvanlarınızı düşük fiyattan satmak zorunda kalacaksınız, şimdiden bize satın' diyerek, üreticimizin emeğine göz dikip, organize bir dolandırıcılık faaliyetinin içine girdiklerini görüyoruz.  Biz üreticimizin alın terinin, emeğinin her zaman yanındayız.'

