10 Soruda İklim Kanunu’na Dair Merak Edilenler: Doğa Talanı mı Doğayı Koruma mı?

Teklifte, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yapılacak çalışmalar da tanımlanıyor. Bu kapsamda, sera gazı emisyonları, Ulusal Katkı Beyanı, net sıfır emisyon hedefi ve İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından yayımlanan ya da güncellenen strateji ve eylem planlarına uygun şekilde azaltılacak.

Aynı stratejik belgeler çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşları iklim değişikliği nedeniyle oluşabilecek ya da oluşmakta olan zararları önlemek, riskleri en aza indirmek ya da oluşabilecek fırsatları değerlendirmek amacıyla uyum faaliyetleri gerçekleştirecek.

İklim değişikliğine karşı su kaynaklarının sürdürülebilir biçimde yönetilmesi amacıyla planlama çalışmaları yapılacak. Çölleşme ve erozyonla mücadele kapsamında orman dışı alanlarda oluşturulan karbon yutak alanları, net sıfır hedefiyle uyumlu biçimde korunacak ve yönetilecek.

Yerel düzeyde hazırlanacak iklim değişikliği eylem planları, her ilin kendine özgü koşulları göz önünde bulundurularak ve adil geçiş ilkesine dikkat edilerek hazırlanacak. Bu planlar, valiliklerin koordinasyonunda; büyükşehirlerde belediyeler, diğer illerde il belediyesi ve il özel idareleri tarafından, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde oluşturulacak ve İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu’na sunularak karara bağlanacak.

Bu planların hazırlanması ve izlenmesi süreçlerinde, ilgili kamu ve özel kurumlar kendilerinden talep edilen bilgi ve belgeleri mevzuata uygun şekilde paylaşmakla yükümlü olacaklar.

Türkiye Gümrük Bölgesi’ne giren ithal ürünlerin içerdiği sera gazı salımının değerlendirilmesi amacıyla Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) hayata geçirilebilecek. Bu mekanizmanın kapsamı, raporlama biçimi ve diğer ayrıntılar Ticaret Bakanlığı tarafından, ilgili bakanlıklarla koordinasyon içinde belirlenecek.

Ayrıca Karbon Piyasası Kurulu oluşturulacak. Bu kurul; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı başkanlığında, ilgili bakanlıkları temsilen birer bakan yardımcısı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı, SPK Başkanı, EPDK Başkanı ve İklim Değişikliği Başkanı’ndan oluşacak.

Teklifte ayrıca, düzenlemelerden elde edilecek özel gelirlerin kullanımı ve bütçelenmesine ilişkin esaslara da yer veriliyor.

PARA CEZALARI

Kanun teklifinde yer alan yükümlülüklere uyulmaması halinde uygulanacak idari yaptırımlar da belirlenmiş durumda.

Buna göre; doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu belirtilen süre içinde sunmayanlar için 500 bin TL’den 5 milyon TL’ye kadar para cezası uygulanacak.

Ozon tabakasına zarar veren maddelere yönelik düzenlemelere uymayanlara da çeşitli cezalar öngörülüyor. Bu maddeleri ithal eden, ticaretini yapan ya da piyasaya arz edenlere 2,5 milyon TL; bu maddeleri içeren ekipmanlara bakım veya servis sağlayanlara 250 bin TL; etiketleme hükümlerine uymayanlara ise 120 bin TL idari para cezası verilecek.