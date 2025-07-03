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İzmir’de Yangının Bilançosu Açıklandı: Çeşme’den Kaçış Başladı, Konteyner Kentler Kuruluyor

İzmir’de Yangının Bilançosu Açıklandı: Çeşme’den Kaçış Başladı, Konteyner Kentler Kuruluyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.07.2025 - 13:02

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Ülkemiz genelinde meydana gelen orman yangınlarında İzmir ilinde 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahır, Bilecik ilinde 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahır, Manisa ilinde ise 5 konut yangın afetinden dolayı ağır hasar gördü' dedi.

Yangın nedeniyle İzmir-Çeşme Çevreyolu'nun bazı bölümleri araç trafiğine kapatıldı. Çeşme ve Alaçatı gişelerinden İzmir yönüne geçişe izin verilmezken, İzmir'den Çeşme istikametine ise Zeytinlik gişelerinden itibaren araç geçişi durduruldu. Alevlerin, çevreyolunun bazı kesimlerinde orta refüje kadar ilerlediği öğrenildi.

Sözcü muhabiri Gamze Elçi, yayın yaptığı sırada otoyolu saran yangından kaçmaya çalıştı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangınların bilançosunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangınların bilançosunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, İzmir, Bilecik ve Manisa illerindeki yangılarda toplam 184 konut, 5 iş yeri, 28 ahırın ağır hasar gördüğünü, afetzede vatandaşlara barınma, taşınma ve eşya yardımı için 21 milyon 603 bin 400 lira ödeme yapıldığını belirtti. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Ülkemiz genelinde meydana gelen orman yangınlarında İzmir ilinde 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahır, Bilecik ilinde 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahır, Manisa ilinde ise 5 konut yangın afetinden dolayı ağır hasar gördü. Yangın afetinden etkilenen afetzede vatandaşlarımıza barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında İzmir ilimiz için 14 milyon 258 bin 400 lira, Bilecik ilimiz için 5 milyon 745 bin lira, Manisa ilimiz için 1 milyon 600 bin lira olmak üzere toplam 21 milyon 603 bin 400 lira ödeme yapılmıştır. Bilecik ilinde vatandaşlarımızın geçici barınma taleplerini karşılamak amacıyla iki köyde toplam 26 ailenin barınacağı konteyner yaşam alanları oluşturuldu. Konteynerlar içinde klima, buzdolabı, yatak, ranza, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, termosifon ve ocak gibi yaşam malzemeleri bulunmaktadır.'

"Afetzedelerimiz konteynerlerine yerleştirilmeye başlanmıştır"

"Afetzedelerimiz konteynerlerine yerleştirilmeye başlanmıştır"

Yangından etkilenen afetzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Yerlikaya, '30 Haziran Pazartesi günü Bilecik'te yangın kontrol altına alındıktan sadece 4 gün içinde, 3 Temmuz Perşembe gününden itibaren konteyner alanlarının kurulumu alt yapısı ile birlikte tamamlanarak, afetzedelerimiz konteynerlerine yerleştirilmeye başlanmıştır. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun' ifadelerini kullandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün ziraat alanında başlayıp ormana ve makiliğe sıçrayan yangın nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün ziraat alanında başlayıp ormana ve makiliğe sıçrayan yangın nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri mevkilerinde yol ulaşıma kapatıldı.

Eski Çeşme Yolu'nda da Çeşme'den Urla yönünde Kutlu Aktaş Barajı, Urla'dan Çeşme yönünde ise Zeytinler Kavşağı mevkilerinde araç geçişlerine izin verilmiyor. Çeşme'ye ulaşımın İYTE kavşağından Karaburun ve Ildır güzergahı üzerinden sağlandığı bildirildi.

Sözcü muhabiri Gamze Elçi yangının ortasından yayın yaptı:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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