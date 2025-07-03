İzmir’de Yangının Bilançosu Açıklandı: Çeşme’den Kaçış Başladı, Konteyner Kentler Kuruluyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Ülkemiz genelinde meydana gelen orman yangınlarında İzmir ilinde 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahır, Bilecik ilinde 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahır, Manisa ilinde ise 5 konut yangın afetinden dolayı ağır hasar gördü' dedi.
Yangın nedeniyle İzmir-Çeşme Çevreyolu'nun bazı bölümleri araç trafiğine kapatıldı. Çeşme ve Alaçatı gişelerinden İzmir yönüne geçişe izin verilmezken, İzmir'den Çeşme istikametine ise Zeytinlik gişelerinden itibaren araç geçişi durduruldu. Alevlerin, çevreyolunun bazı kesimlerinde orta refüje kadar ilerlediği öğrenildi.
Sözcü muhabiri Gamze Elçi, yayın yaptığı sırada otoyolu saran yangından kaçmaya çalıştı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangınların bilançosunu açıkladı.
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"Afetzedelerimiz konteynerlerine yerleştirilmeye başlanmıştır"
İzmir'in Çeşme ilçesinde dün ziraat alanında başlayıp ormana ve makiliğe sıçrayan yangın nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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