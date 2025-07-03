Enflasyon Açıklandı, ÖTV Zamları Belli Oldu: Sigara, Alkol ve Akaryakıta Gelen Zamlar!

Benzin ve motorinde maktu ÖTV tutarlarının bu gece ÜFE artışı oranında güncellenmesi bekleniyor. Yapılacak olası zamla birlikte pompa fiyatlarına 2 liranın üzerinde artış yansıyabilir.

Bu kapsamda, halen litre başına 11,9819 TL olan benzinin ve 11,2327 TL olan motorinin maktu ÖTV’sine yüzde 15,71 oranında zam gelmesi bekleniyor. Bu artış, KDV ile birlikte benzinde yaklaşık 2,26 TL, motorinde ise 2,12 TL’lik bir fiyat artışı anlamına geliyor.