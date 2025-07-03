Enflasyon Açıklandı, ÖTV Zamları Belli Oldu: Sigara, Alkol ve Akaryakıta Gelen Zamlar!
TÜİK’in haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla ilk ayın enflasyon oranı belli oldu. Yılın ilk yarısında oluşan oranla birlikte yılın ikinci yarısında uygulanacak ÖTV zammı da ortaya çıktı.
İlk altı aylık ÜFE yüzde 15,71 olurken, sigaraya en az 8 lira zam yapılacağı iddia edildi. Ayrıca akaryakıt ve alkol de ÖTV zammından etkilenecek.
Kqynak: Sözcü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TÜİK’in merakla beklenen enflasyon oranı açıklaması bugün yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maaş zamlarının yanı sıra ürünlere de ÖTV zammı olacak.
Benzin zammı bu akşam belli olacak.
Rakıya 214 lira zam gelecek!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın