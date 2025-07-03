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Enflasyon Açıklandı, ÖTV Zamları Belli Oldu: Sigara, Alkol ve Akaryakıta Gelen Zamlar!

Enflasyon Açıklandı, ÖTV Zamları Belli Oldu: Sigara, Alkol ve Akaryakıta Gelen Zamlar!

sigara
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.07.2025 - 11:08

TÜİK’in haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla ilk ayın enflasyon oranı belli oldu. Yılın ilk yarısında oluşan oranla birlikte yılın ikinci yarısında uygulanacak ÖTV zammı da ortaya çıktı. 

İlk altı aylık ÜFE yüzde 15,71 olurken, sigaraya en az 8 lira zam yapılacağı iddia edildi. Ayrıca akaryakıt ve alkol de ÖTV zammından etkilenecek.

Kqynak: Sözcü

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TÜİK’in merakla beklenen enflasyon oranı açıklaması bugün yapıldı.

TÜİK’in merakla beklenen enflasyon oranı açıklaması bugün yapıldı.

Haziran ayı enflasyonu yüzde 1.37 olurken, yıllık enflasyon da 35,05 çıktı. 

İlk altı aylık enflasyonla birlikte memur ve emekli maaşlarına da zam geldi. 

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci 6 ayı için yüzde 16,67, memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,57 zam alacak.

Maaş zamlarının yanı sıra ürünlere de ÖTV zammı olacak.

Maaş zamlarının yanı sıra ürünlere de ÖTV zammı olacak.

Akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerinin ÖTV’sine uygulanacak olan otomatik artış oranı (ilk altı aylık ÜFE) yüzde 15,71 oldu. En düşük sigara fiyatı 8 ila 10 lira arasında zamlanacak.

Benzin zammı bu akşam belli olacak.

Benzin zammı bu akşam belli olacak.

Benzin ve motorinde maktu ÖTV tutarlarının bu gece ÜFE artışı oranında güncellenmesi bekleniyor. Yapılacak olası zamla birlikte pompa fiyatlarına 2 liranın üzerinde artış yansıyabilir.

Bu kapsamda, halen litre başına 11,9819 TL olan benzinin ve 11,2327 TL olan motorinin maktu ÖTV’sine yüzde 15,71 oranında zam gelmesi bekleniyor. Bu artış, KDV ile birlikte benzinde yaklaşık 2,26 TL, motorinde ise 2,12 TL’lik bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Rakıya 214 lira zam gelecek!

Rakıya 214 lira zam gelecek!

Alkollü içkilerde de benzer bir tablo var. Örneğin, 1 litre rakının ÖTV’si 1365,72 TL seviyesindeydi. Bu tutar yüzde 15,71 artarsa 214 lira zamla 1579 TL’ye ulaşacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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