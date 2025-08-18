Hakan Çakır Cinayetinden Tutuklanmışlardı: Zanlıların İşkence Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı
Ankara’nın Keçiören ilçesinde çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır, annesi ve kız kardeşi ile yol verme tartışması yaşayan 14 yaşındaki Taha Z. ve 17 yaşındaki Samet Z. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili üç kardeş ve baba Cemal Z. tutuklanmıştı.
Olayla ilgili tutuklanan kardeşlerin en büyüğü olan 19 yaşındaki Emir Z.’nin, daha önce bir kişiye işkence yaptığı ve canlı yayında kulağını kestiği görüntüler ortaya çıktı.
Ankara Keçiören’de işlenen Hakan Çakır cinayeti gündemde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da işlenen cinayet sonrasında 18 yaşın altındakilere uygulanan ceza indirimleri ile ilgili düzenleme yapılacağını açıklamıştı.
Canlı yayında bir kişinin kulağını keserek işkence yapmışlar.
