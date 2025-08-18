onedio
Hakan Çakır Cinayetinden Tutuklanmışlardı: Zanlıların İşkence Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı

Hakan Çakır Cinayetinden Tutuklanmışlardı: Zanlıların İşkence Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı

Ankara
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.08.2025 - 21:30

Ankara’nın Keçiören ilçesinde çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır, annesi ve kız kardeşi ile yol verme tartışması yaşayan 14 yaşındaki Taha Z. ve 17 yaşındaki Samet Z. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili üç kardeş ve baba Cemal Z. tutuklanmıştı.

Olayla ilgili tutuklanan kardeşlerin en büyüğü olan 19 yaşındaki Emir Z.’nin, daha önce bir kişiye işkence yaptığı ve canlı yayında kulağını kestiği görüntüler ortaya çıktı.

Ankara Keçiören’de işlenen Hakan Çakır cinayeti gündemde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da işlenen cinayet sonrasında 18 yaşın altındakilere uygulanan ceza indirimleri ile ilgili düzenleme yapılacağını açıklamıştı.

Ankara Keçiören'de işlenen Hakan Çakır cinayeti gündemde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da işlenen cinayet sonrasında 18 yaşın altındakilere uygulanan ceza indirimleri ile ilgili düzenleme yapılacağını açıklamıştı.

Keçiören ilçesinde 1 ay önce aldığı çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır ise bıçaklanarak yaralandı.

Olaya karışan baba Cemal Z. ile çocukları Taha Z., Samet Z. ve Emir Z. ile U.K. gözaltına alındı. Baba ve 3 kardeş tutuklanırken, ailenin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri çok sayıda fotoğraf ve videolar tepki topladı.

Canlı yayında bir kişinin kulağını keserek işkence yapmışlar.

Canlı yayında bir kişinin kulağını keserek işkence yapmışlar.

Olay sonrası Emir Z.'nin daha önceden sosyal medyada açtığı canlı yayında ise bir kişinin kulağını kestiği iddia edilmişti. 

Emir Z.'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, kalabalık bir gurubun bir kişiyi darbettiği ve bıçakla kulağının kesildiği görüldü.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
