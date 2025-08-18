onedio
Yeni Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun İddiası: "Deizmi Önlersek Limonun Tanesi 5 Lira Olur"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.08.2025 - 20:03

Yeni Akit Gazetesi yazarlarından Ali Karahasanoğlu, Türkiye’de deizm önlenirse 25 lira olan limonun tanesinin de 5 lira olacağını iddia etti.

Gıda enflasyonunda yıllara göre yaşanan dengesizliğe dikkat çeken Karahasanoğlu, CHP’yi de deizmin destekçisi olarak gösterdi.

Yeni Akit Gazetesi’nde bugün yine “ufuk açıcı” bir köşe yazısı kaleme alındı.

Ali Karahasanoğlu “Deizmi önlersek limonun tanesi 5 TL olur” başlıklı yazısında, bir önceki yazısına gelen “Dikkat dikkat, bir adet limon 25 TL olmuş.” yorumuna dikkat çekti.

Yazının deizm ve limon arasında bağlantı kurduğu kısım şöyle;

“Boş ver deizmi” diyor.

Oysa limonun tanesinin 25 TL olmasının, toplumu deizme yöneltmekle çok yakın ilgisi var.

Nasıl mı?

Okurumuza ve onun şahsında bütün benzer şikayeti yapan kardeşlerimize sorayım.

Dört sene önce 25 TL’den satın aldığımız patatesin, bugün kilosu kaç lira?

Daha dün internet sitelerinin hemen tamamında bir çiftçinin (aynı zamanda CHP’nin Aydıncık ilçe başkanı olduğu da belirtiliyor) kamyon dolusu patatesi sokağın ortasında yere döktüğüne ilişkin haber yayınlanmıştı.

Patates üreticisinin iddiası ne?

Patatesin kendilerinden 3 TL’ye alındığını söylüyordu.

İşte deizm bu.”

“Patatesin kilosunun 25 lira olması çok normal yalanı uyduruldu”

“Allah insanları yarattı ve artık onlara hiç karışmıyor” diyen mantık, patates 4 yıl önce 25 TL’den satılırken, gerekçe olarak gübre, sulama, tohum fiyatlarının çok yükseldiğini, patatesin 25 TL’den satılmasının çok normal olduğu yalanını uyduruyordu.

Allah haram helal diye bir şey bildirmediyse, yalan söylemek iftira atmak serbest ise. Allah yarattığı herkesi istediği gibi yaşayabileceği şekilde bıraktı ise. Sevmediğiniz Ak Parti iktidarını yalanlarla eleştirirsiniz ve “patates ancak 25 TL’den satılırsa, üreticinin emeği karşılığını bulur” dersiniz.

Aradan dört yıl geçer.

Her yıl ortalama %50 civarında enflasyon olur. Bu hesaba göre patatesin dört yıl önce 25 TL’den satılmasının devamında bugün 120 TL’den satılması gerekir. 

Ama o ne?

Patates markette 9 TL.

Bırakın pahalanmayı, bırakın enflasyon oranında artışı. Patates üçte bir fiyatına inmiş.

Yapılmak istenen ne?

Deizmi topluma dayatanların, haram helal kaygısı olmaksızın, önce patatesleri depolarda stoklayıp, piyasaya az miktarda verip, altı liralık patatesi 25 TL’ye sattırmak.”

“Deizmi önlersek, limonun tanesi kendiliğinden 5 TL olacaktır.”

“Hutbede imam efendi bu şekilde haksız kazanç da bulunursa bunun haram olduğu söylendiğinde, “siz niye siyaset yapıyorsunuz. Patatesin fiyatı zaten 25 TL olmalı” deyip, karaborsacıları aklamak.

Sonra yeterli üretim olduğunda fiyat gerçekten gerçek değerine indiğinde ise.

Patatesi sokaklara döküp, “gerçek değerine satacağımıza çöpe atarız daha iyi” demek.

İşte CHP’nin desteklediği, Deizm bu.

Hutbelerde karşı çıkılan ve Allahın bizleri sadece yaratıp bırakmadığı, dünyada haram ve helalleri bize bildirip, onlara uygun hareket etmeyi de emrettiği şeklindeki anlatımlara karşı çıkılmasının sebebi işte bu.

İstiyorlar ki, patatesi 9 TL’ye değil, 120 TL’ye satsınlar. 

Sonra dönsünler, “boş ver deizmi, sen patatesin 120 TL olmasından bahset” desinler.

Onun için, “ dikkat dikkat limonun tanesi 25 TL” diyen okuruma hatırlatıyorum.

Deizmi önlersek, limonun tanesi kendiliğinden 5 TL olacaktır.”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
