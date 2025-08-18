Yeni Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun İddiası: "Deizmi Önlersek Limonun Tanesi 5 Lira Olur"
Yeni Akit Gazetesi yazarlarından Ali Karahasanoğlu, Türkiye’de deizm önlenirse 25 lira olan limonun tanesinin de 5 lira olacağını iddia etti.
Gıda enflasyonunda yıllara göre yaşanan dengesizliğe dikkat çeken Karahasanoğlu, CHP’yi de deizmin destekçisi olarak gösterdi.
Yeni Akit Gazetesi’nde bugün yine “ufuk açıcı” bir köşe yazısı kaleme alındı.
“Patatesin kilosunun 25 lira olması çok normal yalanı uyduruldu”
“Deizmi önlersek, limonun tanesi kendiliğinden 5 TL olacaktır.”
