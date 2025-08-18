Yeni Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun İddiası: "Deizmi Önlersek Limonun Tanesi 5 Lira Olur"

“Allah insanları yarattı ve artık onlara hiç karışmıyor” diyen mantık, patates 4 yıl önce 25 TL’den satılırken, gerekçe olarak gübre, sulama, tohum fiyatlarının çok yükseldiğini, patatesin 25 TL’den satılmasının çok normal olduğu yalanını uyduruyordu.

Allah haram helal diye bir şey bildirmediyse, yalan söylemek iftira atmak serbest ise. Allah yarattığı herkesi istediği gibi yaşayabileceği şekilde bıraktı ise. Sevmediğiniz Ak Parti iktidarını yalanlarla eleştirirsiniz ve “patates ancak 25 TL’den satılırsa, üreticinin emeği karşılığını bulur” dersiniz.

Aradan dört yıl geçer.

Her yıl ortalama %50 civarında enflasyon olur. Bu hesaba göre patatesin dört yıl önce 25 TL’den satılmasının devamında bugün 120 TL’den satılması gerekir.

Ama o ne?

Patates markette 9 TL.

Bırakın pahalanmayı, bırakın enflasyon oranında artışı. Patates üçte bir fiyatına inmiş.

Yapılmak istenen ne?

Deizmi topluma dayatanların, haram helal kaygısı olmaksızın, önce patatesleri depolarda stoklayıp, piyasaya az miktarda verip, altı liralık patatesi 25 TL’ye sattırmak.”