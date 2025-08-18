Hükümetin Memurlar İçin Son Zam Teklifi Belli Oldu: Sendika Başkanından “Çok Komik Rakam” Açıklaması

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın toplantı sonunda şu ifadeleri kullandı:

'Az önce sayın bakan bize sunduğu 11+7 2027'de ise 4+4 yapıyoruz diyerek bu son teklif diyor. Böyle bir şey olamaz. Kamuda böyle çalışma barışı olmaz. Memurun yüzü gülmez. Buna kimse fırsat vermemeli. Bu ifade edilen rakamlar gerçekten komik. Son teklif lafını kabul etmiyoruz. Bu kabul edilemez.'

Memur-Sen 2026 yılı için kümülatif yüzde 88; 2027 yılı için de yüzde 46 zam talep ediyor.