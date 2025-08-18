onedio
Hükümetin Memurlar İçin Son Zam Teklifi Belli Oldu: Sendika Başkanından "Çok Komik Rakam" Açıklaması

Hükümetin Memurlar İçin Son Zam Teklifi Belli Oldu: Sendika Başkanından “Çok Komik Rakam” Açıklaması

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.08.2025 - 19:23

Türkiye’de memurlar bugün iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Özellikle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, hükümetin memur için son zam teklifi de ortaya çıktı.

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise yüzde 11+7’lik zam teklifi için “komik bir rakam” açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, akşam saatlerinde memur sendikalarının temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, akşam saatlerinde memur sendikalarının temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında hükümet, 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay için yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif etti.

Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın hükümetin teklifini komik bulduklarını açıkladı.

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın hükümetin teklifini komik bulduklarını açıkladı.

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın toplantı sonunda şu ifadeleri kullandı:

'Az önce sayın bakan bize sunduğu 11+7 2027'de ise 4+4 yapıyoruz diyerek bu son teklif diyor. Böyle bir şey olamaz. Kamuda böyle çalışma barışı olmaz. Memurun yüzü gülmez. Buna kimse fırsat vermemeli. Bu ifade edilen rakamlar gerçekten komik. Son teklif lafını kabul etmiyoruz. Bu kabul edilemez.'

Memur-Sen 2026 yılı için kümülatif yüzde 88; 2027 yılı için de yüzde 46 zam talep ediyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
