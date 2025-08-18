"Ersan Diamond" Gözaltına Alınmıştı: Ersan Gülmez’in Dikkat Çeken Fotoğraf Albümü

“Ersan Diamond” ismiyle sosyal medyada fenomen haline gelen ve ünlülerin kuyumcusu olarak bilinmeye başlanan Ersan Gülmez, Selahattin Yılmaz’ın elebaşı olduğu suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı.

Instagram’da yaklaşık 1 milyon takipçisi olan Ersan Gülmez’in fotoğraf albümü de oldukça dikkat çekici. Gülmez’in müşterisi olan Sibel Can, Berkay, İsmail Türüt, Sinan Engin gibi isimlerle fotoğraf çektirdiği görüldü. Gülmez’in ayıca elindeki deste deste paralarla çektiği videolar da gündem oldu.