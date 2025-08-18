"Ersan Diamond" Gözaltına Alınmıştı: Ersan Gülmez’in Dikkat Çeken Fotoğraf Albümü
“Ersan Diamond” ismiyle sosyal medyada fenomen haline gelen ve ünlülerin kuyumcusu olarak bilinmeye başlanan Ersan Gülmez, Selahattin Yılmaz’ın elebaşı olduğu suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı.
Instagram’da yaklaşık 1 milyon takipçisi olan Ersan Gülmez’in fotoğraf albümü de oldukça dikkat çekici. Gülmez’in müşterisi olan Sibel Can, Berkay, İsmail Türüt, Sinan Engin gibi isimlerle fotoğraf çektirdiği görüldü. Gülmez’in ayıca elindeki deste deste paralarla çektiği videolar da gündem oldu.
Instagram’da yaptığı paylaşımlarla fenomene haline gelen ve “ünlülerin kuyumcusu” olarak bilinmeye başlayan Ersan Diamond gözaltına alınmıştı.
Ersan Diamond isimli sosyal medya hesabından deste deste paralarla yapılan paylaşım 👇
Ersan Gülmez’in müşterileri olan ünlü isimlerle çektirdiği fotoğraflar da dikkat çekti. 👇
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
