"Ersan Diamond" Gözaltına Alınmıştı: Ersan Gülmez’in Dikkat Çeken Fotoğraf Albümü

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.08.2025 - 18:59

“Ersan Diamond” ismiyle sosyal medyada fenomen haline gelen ve ünlülerin kuyumcusu olarak bilinmeye başlanan Ersan Gülmez, Selahattin Yılmaz’ın elebaşı olduğu suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı.

Instagram’da yaklaşık 1 milyon takipçisi olan Ersan Gülmez’in fotoğraf albümü de oldukça dikkat çekici. Gülmez’in müşterisi olan Sibel Can, Berkay, İsmail Türüt, Sinan Engin gibi isimlerle fotoğraf çektirdiği görüldü. Gülmez’in ayıca elindeki deste deste paralarla çektiği videolar da gündem oldu.

Instagram’da yaptığı paylaşımlarla fenomene haline gelen ve “ünlülerin kuyumcusu” olarak bilinmeye başlayan Ersan Diamond gözaltına alınmıştı.

İBB soruşturmasında tutuklanan ve itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’a suikast iddiasıyla başlatılan soruşturmada suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Selahattin Yılmaz’a operasyon düzenlenmişti.

Gerçek ismi Ersan Gülmez olan “Ersan Diamond” isimli fenomen de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Savcılık Gülmez için adli kontrol talibinde bulundu.

Ersan Diamond isimli sosyal medya hesabından deste deste paralarla yapılan paylaşım 👇

Ersan Gülmez’in müşterileri olan ünlü isimlerle çektirdiği fotoğraflar da dikkat çekti. 👇

Ünlü şarkısı Berkay

Ünlü şarkıcı Sibel Can

Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin

Ünlü şarkıcı İsmail Türüt

