Zehra Ekşili Hayatını Kaybetti: Dünya Kadınlar Günü’nde Çok Konuşulmuştu

Antalya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.08.2025 - 18:34

Antalya’da yaşayan Zehra Ekşili, sağ kolu felçi olduğu için eşi Salih Ekşili’yi traş ederkenki görüntüleri Dünya Kadınlar Günü’nde viral olmuştu. 65 yaşındaki Zehra Ekşili’den kötü haber geldi. Yaşlı kadın geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Zehra Ekşili ile eşi Salih Ekşili’nin Dünya Kadınlar Günü’nde çekilen görüntüleri viral olmuştu. 👇

“Eşler birbirinin sadece iyi gününde değil, kötü gününde de yanında olması gerek.”

Yaklaşık 22 yıldır felçli eşine baktığını belirten Zehra Ekşili, 'Eşime felçli olunca daha çok bakmak zorunda kaldım. Anneme de bakacak kimse olmayınca 4 aydır yanımda ona da bakıyorum. Eşimin sağ tarafı felçli olduğu için tıraşını banyosunu yaptırıyorum. Yemeğini yemesinde yardımcı oluyorum. Eşler birbirinin sadece iyi gününde değil, kötü gününde de yanında olması gerek. Şimdiki gençlerin de bizim gibi olmasını istiyorum' şeklinde konuştu.

Zehra Ekşili, dün geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Bugün Serik ilçesi Cumalı Mahallesinde düzenlenen cenaze töreninde eşi Salih Ekşili, çocuklarının ve akrabalarının kolları arasında güçlükle gelip vefakar eşine son görevini yaptı.

