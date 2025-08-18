onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Araç Tamire Bırakılmış: Lüks Ferrari Marka Araç Kazaya Karıştı

Araç Tamire Bırakılmış: Lüks Ferrari Marka Araç Kazaya Karıştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.08.2025 - 17:48

İstanbul’da yaklaşık değeri 20 milyon lira olan lüks Ferrari marka araç Büyükçekmece’de kazaya karıştı. Sürücünün kontrolünü kaybettiği araç köprünün ayaklarına çarparken, sürücünün durumunun iyi olduğu ortaya çıktı.

Esenyurt Son Dakika isimli Twitter hesabının iddiasına göre ise kazayı tamir için bırakılan dükkanın ustası deneme sürüşü yaptığı sırada gerçekleştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte lüks aracın kaza sonrası çekilen görüntüleri 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın