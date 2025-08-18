Araç Tamire Bırakılmış: Lüks Ferrari Marka Araç Kazaya Karıştı
İstanbul’da yaklaşık değeri 20 milyon lira olan lüks Ferrari marka araç Büyükçekmece’de kazaya karıştı. Sürücünün kontrolünü kaybettiği araç köprünün ayaklarına çarparken, sürücünün durumunun iyi olduğu ortaya çıktı.
Esenyurt Son Dakika isimli Twitter hesabının iddiasına göre ise kazayı tamir için bırakılan dükkanın ustası deneme sürüşü yaptığı sırada gerçekleştirdi.
İşte lüks aracın kaza sonrası çekilen görüntüleri 👇
