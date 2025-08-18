onedio
Cem Küçük'ten "200 Avukat İnceleniyor" İddiası: "Influencer Gibi Görünüp Eskortluk Yapan Var"

cem küçük
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.08.2025 - 20:42

Gazeteci Cem Küçük, bugün Türkiye Gazetesi’nde yer alan köşe yazısında 200 avukatın hesaplarının ve ilişkilerinin incelendiğini açıkladı. 

Küçük ayrıca diyetisyenler, influencer'lar ve yaşam koçları için de incelemeler yapıldığını ve sosyal medyada bu meslekleri yapıyor gibi görünen bazı kişilerin “eskortluk” yaptığını söyledi.

Ünlü avukat Rezan Epözdemir’den sonra Cem Duman isimli avukatın da gözaltına alınması gündem olmuştu.

Gazeteci Cem Küçük bugünkü köşe yazısında avukatlara yapılan incelemeleri yazdı. 

“Sosyal medyada bir anda ünlenen avukatlar var. Giyimleri, kuşamları farklı. Lüks ofisler, aşırı pahalı araçlar... İşte geçen gördük. Bazı avukatlar bir suç örgütüyle alakalı olarak gözaltına alındılar.

Özellikle adliyelerde bazı avukatlara dikkat etmek lazım. Hâkim ve savcı isimlerini kullanarak iş bitirenler var. Zaten şu an 200’e yakın avukat mali olarak inceleme altında. Hepsinin hesapları didik didik ediliyor.”

“Instagram eskortluk yapan paylaşımlarla dolu”

Cem Küçük, sosyal medyada bazı meslekleri yapan kişilerin ise “eskortluk” yaptığını ifade etti.

“Aynı inceleme diyetisyenler, influencer'lar ve yaşam koçları için de geçerli. Bu meslekleri yapıyor gibi görünüp 'eskortluk' yapanlar var. Instagram bunlarla dolu. Onların da sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekir. İşini iyi ve dürüst yapanlarla başka amaçlar için yapanların ayrımı yapılmalı.”

