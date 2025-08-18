Cem Küçük'ten "200 Avukat İnceleniyor" İddiası: "Influencer Gibi Görünüp Eskortluk Yapan Var"
Gazeteci Cem Küçük, bugün Türkiye Gazetesi’nde yer alan köşe yazısında 200 avukatın hesaplarının ve ilişkilerinin incelendiğini açıkladı.
Küçük ayrıca diyetisyenler, influencer'lar ve yaşam koçları için de incelemeler yapıldığını ve sosyal medyada bu meslekleri yapıyor gibi görünen bazı kişilerin “eskortluk” yaptığını söyledi.
Ünlü avukat Rezan Epözdemir’den sonra Cem Duman isimli avukatın da gözaltına alınması gündem olmuştu.
“Instagram eskortluk yapan paylaşımlarla dolu”
