Cem Küçük'ten "200 Avukat İnceleniyor" İddiası: "Influencer Gibi Görünüp Eskortluk Yapan Var"

Cem Küçük, sosyal medyada bazı meslekleri yapan kişilerin ise “eskortluk” yaptığını ifade etti.

“Aynı inceleme diyetisyenler, influencer'lar ve yaşam koçları için de geçerli. Bu meslekleri yapıyor gibi görünüp 'eskortluk' yapanlar var. Instagram bunlarla dolu. Onların da sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekir. İşini iyi ve dürüst yapanlarla başka amaçlar için yapanların ayrımı yapılmalı.”