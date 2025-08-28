onedio
Asgari Ücrete Zam Yapılacak mı? Uzman İsim Tarih Verdi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.08.2025 - 07:33

Ocak 2025’te asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Ancak bu ücretle geçinmek mümkün değil. Vatandaşlar 2026 Ocak ayı yaklaşırken asgari ücrete zam konusunu gündeme aldı. Ocak ayı gelmeden uzmanlar asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini söylüyor. TGRT Haber’e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete ara zam yapılması gereken tarihi açıkladı.

"Asgari ücret pratikte uygulanmayan bir şey."

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 'Asgari ücretle veya ona yakın bir ücretle İstanbul'da belli sektörlerde istihdam sağlamanız hemen hemen mümkün değil. Aslında şu anda İstanbul'da birçok sektörde asgari ücret pratikte uygulanmayan bir şey. Bizim tespitlerimize göre İstanbul'daki birçok iş yerinde fiili asgari ücret, reel asgari ücretin yüzde 30'u üzerine koyun, oradan başlıyor' dedi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber'e konuştu ve asgari ücret açıklamalarını değerlendirdi.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

İsa Karakaş, 22 bin 104 TL olan asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını dile getirdi. Bu ücretin sadece İstanbul’da değil Anadolu’nun en küçük köyünde bile yetersiz geleceğini söyleyen Karakaş, ara zam talebinde bulundu.

Karakaş, asgari ücretin yılda 1 kez belirlenmesine “Asgari ücretlere baktığımız zaman yılda bir kez belirleniyor ve dolayısıyla Temmuz ayına geldiğimiz zaman asgari ücretler ne olur? Enflasyonu azdıracakmış. Yani bu kadar komik bir mesele olamaz” sözleriyle tepki gösterdi.

Eylülde ara zam olması gerektiğinin altını çizen Karakaş, şunları dedi:

“Eylülde zaten olması lazım. Hatta şimdi olması lazım. Hiç zaman kaybedilmemesi lazım. Gençler 22 bin 104 TL ile niye çalışayım diyor. Asgari ücretli nasıl kirasını ödesin, nasıl ulaşım parasını versin? Evinden çıkmazsa belki daha karlı olacak, böyle bir durum var.Bütün beklentimiz Eylül ayında artırılması yönünde, bu gerçekten bir zorunluluk haline geldi. En azından düzeltme şeklinde hükümetin bununla ilgili bir çalışma yapması ve ilan etmesi lazım.”

İsa Karakaş'ın sözleri şöyle:

