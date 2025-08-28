Asgari Ücrete Zam Yapılacak mı? Uzman İsim Tarih Verdi!

İsa Karakaş, 22 bin 104 TL olan asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını dile getirdi. Bu ücretin sadece İstanbul’da değil Anadolu’nun en küçük köyünde bile yetersiz geleceğini söyleyen Karakaş, ara zam talebinde bulundu.

Karakaş, asgari ücretin yılda 1 kez belirlenmesine “Asgari ücretlere baktığımız zaman yılda bir kez belirleniyor ve dolayısıyla Temmuz ayına geldiğimiz zaman asgari ücretler ne olur? Enflasyonu azdıracakmış. Yani bu kadar komik bir mesele olamaz” sözleriyle tepki gösterdi.