Asgari Ücrete Zam Yapılacak mı? Uzman İsim Tarih Verdi!
Ocak 2025’te asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Ancak bu ücretle geçinmek mümkün değil. Vatandaşlar 2026 Ocak ayı yaklaşırken asgari ücrete zam konusunu gündeme aldı. Ocak ayı gelmeden uzmanlar asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini söylüyor. TGRT Haber’e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete ara zam yapılması gereken tarihi açıkladı.
"Asgari ücret pratikte uygulanmayan bir şey."
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Eylülde ara zam olması gerektiğinin altını çizen Karakaş, şunları dedi:
