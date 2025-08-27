Yurt Dışı Alışverişinde Gümrük Ücreti Kaldırılıyor mu? Ticaret Bakanlığı Açıkladı

Yurt dışı internet alışverişinde 30 euro limiti uygulanıyor. Temu gibi alışveriş platformlarında 30 euro limitin altında alışveriş yapanlar gümrüğe takılıyor. İddialara göre 30 euro limiti sıfırlanabilir.

Ancak CNBC-e’ye konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı kaynakları iddiaları yalanladı.

Kaynaklar, “Sektörün bu yönde uzun süredir çalışması var. Ancak Ticaret Bakanlığı’nın limitlerin düşürülmesi ya da sıfırlanması ilişkin çalışması yok. Bu yönde atılmış bir adım da yok” dedi.