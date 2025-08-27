onedio
Yurt Dışı Alışverişinde Gümrük Ücreti Kaldırılıyor mu? Ticaret Bakanlığı Açıkladı

Yurt Dışı Alışverişinde Gümrük Ücreti Kaldırılıyor mu? Ticaret Bakanlığı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.08.2025 - 10:57

Yurt dışı alışverişlerinde gümrüksüz alışverişin kaldırılacağı iddia edildi. İnternet alışverişinde uygulanan 30 euro gümrüksüz limitin sıfırlanacağına dair iddialara Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Yurt dışı internet alışverişinde 30 euro limiti uygulanıyor. Temu gibi alışveriş platformlarında 30 euro limitin altında alışveriş yapanlar gümrüğe takılıyor. İddialara göre 30 euro limiti sıfırlanabilir.

Ancak CNBC-e’ye konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı kaynakları iddiaları yalanladı. 

Kaynaklar, “Sektörün bu yönde uzun süredir çalışması var. Ancak Ticaret Bakanlığı’nın limitlerin düşürülmesi ya da sıfırlanması ilişkin çalışması yok. Bu yönde atılmış bir adım da yok” dedi.

