Türkiye’de de Kritik Seviyenin Altına İnmişti: Dünyada Düşen Doğum Oranlarına Böyle Tepki Gösterdi
Dünyada birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de doğum oranlarında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Türkiye’de geçtiğimiz yıl doğurganlık hızı 1.48 olarak açıklanmıştı. TÜİK verilerine göre Türkiye’de 71 ilde doğurganlık oranı kritik seviyenin altında. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da Türkiye’de düşen doğum oranlarının en önemli sorun haline geldiğini söylemiş ve böyle giderse Anadolu’nun eski medeniyetleri gibi Türklerin de tarih sayfasından silenebileceğini ifade etmişti.
Sosyal medyada içerik paylaşan bir kullanıcı ise devletlerin doğum patikalarını ve düşen doğum oranlarına tepki gösterdi.
Kritik seviyenin altına inen doğum oranlarına böyle tepki gösterdi.
